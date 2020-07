RSV Seerose: 14 Radler bestehen den Härtetest „Der längste Tag“

Sicher zurückgekommen von ihrer ersten und längsten Eintagestour des Jahres sind die zwei Radsportlerinnen und zwölf Radsportler des Friedrichshafener Radsportvereins (RSV) Seerose. Dabei legten sie 3976 Kilometer zurück und bezwangen 2627 Höhenmeter – das sind fast 37 Kilometer vertikal. „La petite boucle“ begann um 5 Uhr vor der Markthalle. Der am weitesten vom Startpunkt entfernte Ort der „Schleife“ war Glarus in der Schweiz. Der Tourenführer und designierte Vorsitzende Robin Henkel hatte sich für die Schweiz entschieden, nachdem die Corona- Regeln in Deutschland maximal zehn Radler in einer Gruppe vorschreiben, in der Schweiz und in Österreich jedoch bis zu 30 Radler erlaubt sind. Begleitpersonen waren Stefania Henkel und Iris Barke im Privat-Auto Henkels, die in vier Pausen Kaffee, Wasser und frische Getränke sowie weitere vitamin-, energie- und abwechslungsreiche Verpflegung reichten.