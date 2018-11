RRPS-Vorstand und Betriebsrat verhandeln ab Januar über Jobsicherung

Vorstand und Betriebsrat der Rolls-Royce Power Systems AG werden ab Januar über eine Neuauflage der Standort- und Beschäftigungssicherung für den Motorenbauer verhandeln. Das wurde am Dienstag am Rande einer Betriebsversammlung bekannt, die vor 4000 Zuhörern in der Messehalle A2 über die Bühne ging. Die aktuelle Jobgarantie für rund 10 000 Mitarbeiter (davon 5800 in Friedrichshafen) endet im März 2020.

Die Versammlung ist nicht nur von Mitarbeitern mit Spannung erwartet worden. Vor einigen Wochen war aus Betriebsratskreisen zu hören, dass der britische Mutterkonzern Rolls-Royce angeblich bis zu 700 Stellen bei RRPS streichen will. Thomas Bittelmeyer, Chef der Arbeitnehmervertretung, hatte daraufhin eine außerordentliche Betriebsversammlung unter freiem Himmel anberaumt und Auskunft vom Vorstand gefordert, zudem einen Personalzuwachs von 30 Prozent oder 110 Stellen für die Bereiche Personal, IT und Finanzen. Das Unternehmen hatte immer betont, dass es keine Forderungen zum Stellenabbau gebe über die hinaus, die im Rahmen der bis 2020 gültigen Standortsicherung vereinbart worden sind.

Das Thema überraschte Mitarbeiter und Außenstehende, denn im Moment boomt RRPS. Der Umsatz war im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent gestiegen, der operative Gewinn von 29,2 auf 90,1 Millionen Euro. Hintergrund der Diskussion ist die schwierige wirtschaftliche Lage des Gesamtkonzerns Rolls-Royce, der sich selbst ein Sparprogramm inklusive Personalabbau verordnet hat.

Keine Zahl vom Vorstand

Klare Ansagen oder gar Zahlen hatte der RRPS-Vorstand bei seinem Auftritt auf der Betriebsversammlung nicht dabei. Dafür das Angebot zum Gespräch. Bittelmeyer hatte Personal- und Finanzvorstand Marcus Wasserberg während seiner eigenen Rede unabgesprochen ans Mikrofon geholt und ihn um eine Stellungnahme zur weiteren Personalentwicklung gebeten. Der Manager ging darauf ein und erinnerte zunächst daran, dass man in der Vergangenheit gut gefahren sei, wenn man miteinander geredet habe. Als Beispiel nannte er die Beschäftigungssicherung aus dem Jahr 2016, die bis 2020 läuft und die er selbst mit ausgehandelt hatte. „Wir halten unsere Verträge“, sagte Wassenberg. Damals habe man den sozialverträglichen Abbau von bis zu 550 Stellen vereinbart, gestrichen worden seien 159. Das zeige, dass man mit „Augenmaß und Vernunft“ vorgehe.

Er könne verstehen, dass mancher Bericht über die Probleme des Mutterkonzerns für Verunsicherung sorge. Er bot dem Betriebsrat Gespräche an für die Zeit nach Ablauf der bestehenden Beschäftigungssicherung. Im Moment sei die wirtschaftliche Lage von RRPS mehr als gut, der Umbau des Unternehmens laufe, die Jobs seien sicher. „Doch das ist kein Selbstläufer“, so Wassenberg. Man müsse jetzt überlegen, wie sich die Geschäfte künftig entwickeln, wie man alle Mitarbeiter für die Herausforderungen der Zukunft fit mache und RRPS komplett digitalisiere.

Wassenberg bekräftigte, dass Rolls-Royce-Chef Warren East die Entscheidung über die Mitarbeiterstärke des Unternehmens in die Hände des RRPS-Vorstands gelegt habe. Am Ende nun beginnender Verhandlungen müssten die Jobs sicherer sein und das Unternehmen moderner und digitaler aufgestellt.

Betriebsratschef Bittelmeyer zeigte sich mit den Ausführungen Wassenbergs zufrieden. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte er nach der Versammlung. Er erneuerte seine Forderung nach einem 30-prozentigen Personalaufbau für IT, Finanzen und Personal und verlangte, dass man „in den ersten Monaten des neuen Jahres“ zu einem Verhandlungsergebnis komme. Angesichts der guten Erfahrungen in der Vergangenheit sei er zuversichtlich, dass das gelingen kann. Am Ende müsse eine Jobgarantie stehen und eine „Qualifizierungsmatrix“, um alle Mitarbeiter mitnehmen zu können.

„Tonfall verändert“

Nach Einschätzung von Helene Sommer, 2. Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, hat sich der „Tonfall verändert“. Es werde jetzt auch von Unternehmensseite nicht mehr von Stellenabbau gesprochen. Und Bittelmeyer ergänzte: „Ich denke, dass das Unternehmen die Signale verstanden hat, von hier bis England.“

Bei der RRPS-Betriebsversammlung in der Messehalle A 2 sind am Dienstagvormittag auch andere spannende Themen angesprochen worden. Hier einige Beispiele:

Datenschutz

Betriebsratschef Thomas Bittelmeyer brachte seinen Unmut über den Umgang des britischen Mutterkonzerns mit dem Datenschutz zum Ausdruck. So sei die Einführung eines EDV-Personalprogramms gestoppt worden, weil dabei eine Betriebsvereinbarung verletzt und Datenschutzbestimmungen missachtet worden seien. Auch bei der Anonymisierung einer Mitarbeiterbefragung seien Fehler gemacht worden. „Wenn ich als Konzern alles und jeden outsource, dann bekommt man am Ende halt solche Probleme“, so Bittelmeyer.

Geld oder Freizeit

Zum ersten Mal haben in der Metallindustrie laut Tarifvertrag Schichtarbeiter und Beschäftigte, die kleine Kinder haben oder Angehörige pflegen, die Möglichkeit, eine finanzielle Zulage in acht frei Tage pro Jahr umzuwandeln. Bei RRPS haben davon rund 1000 Beschäftigte Gebrauch gemacht. Man müsse jetzt überlegen, wie man die 8000 Stunden ausgleiche. Eine Möglichkeit: Ein anderer Kollege verlängert seine Arbeitszeit von 35 auf 40 Stunden bei entsprechender Lohnerhöhung. Damit würde er laut IG Metall-Funktionärin Helene Sommer 14 Kollegen ausgleichen, die die acht freien Tage gewählt haben.

3-Konten-Arbeitszeitmodell

Dieses neue System der Arbeitszeiterfassung wird derzeit von rund 900 RRPS-Mitarbeitern erprobt und stößt offenbar auf Kritik. Bittelmeyer appellierte an die Belegschaft, zumindest das Ergebnis der Pilotphase abzuwarten.

Sonderzahlung

Eine Sonderzahlung angesichts voller Auftragsbücher schließt die aktuelle Standort- und Beschäftigungssicherung eigentlich aus. „Wir sind aber so kreativ, dass uns da schon was einfällt“, sagte Bittelmeyer. Das Ergebnis der Überlegungen (und der dazugehörigen Verhandlungen mit dem Vorstand) werde er bei der nächsten Betriebsversammlung im Frühjahr 2019 mitteilen. Vorab so viel: „Es wird bestimmt kein Buch.“