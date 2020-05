Rolls-Royce Power Systems (RRPS) unterstützt den Bodenseekreis im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Zur Unterstützung der 24 ambulanten Pflegedienste im Landkreis spendet das Unternehmen 5000 FFP2-Atemschutzmasken. Die Kreisverwaltung koordiniert die Verteilung der Masken, teilt das Unternehmen mit.

Im Bodenseekreis werden laut Pressemitteilung rund 4000 Personen ambulant betreut, etwa 1000 Menschen sind als Pflege- oder hauswirtschaftliche Kräfte im Einsatz. „Es ist uns wichtig, gerade den kleineren sozialen Einrichtungen in der Region zu helfen, die sich mit begrenzten Beschaffungsmöglichkeiten schwertun, Schutzausrüstung einzukaufen, die derzeit auf dem nationalen Markt kaum verfügbar ist“, wird Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender von RRPS zitiert. „Konsequente organisatorische Anpassungen der Arbeitsabläufe im ganzen Unternehmen haben zu einem reduzierten Bedarf an Schutzmasken innerhalb des Unternehmens geführt“, sagt Norbert Veser, Leiter des Krisenstabs von RRPS. „In unserem Krisenstab haben wir deshalb beschlossen, 5000 Atemschutz-Masken zur Verfügung zu stellen, damit die Pflegedienste in der Region ihren dringendsten Bedarf decken können.“

Landrat Lothar Wölfle und der Erste Landesbeamte Christoph Keckeisen nahmen die Spende in Empfang. „Schutzausrüstung ist nach wie vor ein kritisches Thema in vielen Einrichtungen und Diensten, weshalb wir sehr dankbar für diese Spende sind“, wird Wölfle zitiert. Zwar gebe es nun wieder vermehrt Material am Markt, aber man müsse schon noch hinterher sein, um das Personal in allen sensiblen Bereichen ausreichend zu versorgen. „Wir verstehen diese Spende speziell für die ambulante Pflegearbeit auch als eine Wertschätzung für die Menschen, die hier arbeiten. Die Masken sind gleichermaßen ein Schutz für die Pflegefachkräfte, wie für die Menschen, die gepflegt werden“, sagt der Landrat.