RRPS produziert nun auch in China Stromaggregate

Rolls-Royce Power Systems (RRPS) will seine Marktstellung in China stärken. Daher hat das Unternehmen ein Joint Venture mit dem chinesischen Stromaggregatehersteller Shanghai Cooltech Power gegründet. Ende 2020 will man mit der Produktion von Stromaggregaten mit MTU-Motoren beginnen, teilt das Unternehmen mit.

Das neue Unternehmen wird unter dem Namen MTU Cooltech Power Systems firmieren und soll Notstromaggregate mit MTU-Motoren der Baureihen 1600, 2000 und 4000 produzieren. Diese seien für Anwendungen wie unter anderem Krankenhäuser, Flughäfen, Bergbau, Halbleiter, Telekommunikation und den schnell wachsenden Markt für Rechenzentren geeignet, schreibt RRPS.

„Dies ist ein wichtiger Schritt, um unser schnell wachsendes Geschäft in China weiter zu beschleunigen“, sagt Tobias Ostermaier, der bei RRPS als President MTU Greater China für die Region zuständig ist. „Der chinesische Markt bietet enorme Chancen für das Geschäftswachstum von Power Systems.“

Rolls-Royce und Shanghai Cooltech Power verbindet seit 2013 eine enge Partnerschaft, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Shanghai Cooltech Power sei einer der größten Kunden des Geschäftsbereichs Power Systems in China und habe bereits fast 1000 MTU-Motoren in Notstromaggregate verbaut. Ein Schwerpunkt sei dabei der Markt für Rechenzentren, der nun auch ein wichtiges Ziel für das Joint Venture werde.

MTU Cooltech Power Systems wird beim Start in diesem Jahr rund 50 Mitarbeiter haben. Die Produktion in China verkürzt laut Unternehmen die Lieferzeiten entscheidend.

Der Ausbau des Marktanteils in China und der Aufbau und die Vertiefung von Partnerschaften sind ein wichtiger Teil der Strategie PS 2030, mit der sich der Geschäftsbereich Power Systems aktuell vom Motorenhersteller zum Anbieter integrierter Lösungen wandelt.

Bereits seit dem Jahr 2006 produziert Rolls-Royce MTU-Motoren in China und hat mit chinesischen Herstellern Joint Ventures gegründet, um sein Geschäft im Laufe der Jahre weiter zu lokalisieren.