Das Singapurer Unternehmen Space DC hat Anfang November 2020 offiziell sein neues 25,45-Megawatt-Rechenzentrum mit Rolls-Royce-Technologie in Jakarta in Betrieb genommen. „Drei MTU-Gas- und Dieselsysteme von Rolls-Royce mit neuester Abgasnachbehandlungstechnologie sorgen für effiziente und saubere Grundlast- und Notstromversorgung sowie Kühlung“, schreibt Rolls-Roye Power Systems (RRPS). Es sei das erste grüne Rechenzentrum in Indonesien.

„Es gibt eine wachsende Nachfrage nach lokalen Rechenzentren in Südostasien, die seit der Covid-19-Krise noch größer geworden ist“, wird Darren Hawkins, CEO von Space DC zitiert. „Mit dem Trend zur Dekarbonisierung stehen neue Stromversorgungskonzepte für Rechenzentren im Vordergrund.“ Space DC hat sich als Anbieter von Rechenzentren zum Ziel gesetzt, deren Umweltauswirkungen zu verringern. „Diese Unternehmensphilosophie passt sehr gut zu Rolls-Royces Ziel, die Umweltfreundlichkeit unserer Antriebs- und Energiesysteme kontinuierlich zu verbessern und sie der CO2-Neutralität näher zu bringen“, erklärt Andreas Görtz, Vice President Power Generation bei RRPS.

Für die Anlage in Jakarta hat Rolls-Royce drei containerisierte Gas- und Dieselsysteme geliefert. Die Dieselsysteme, die die Notstromversorgung des Rechenzentrums sicherstellen, bestehen aus zwei MTU 20V4000 DS3300-Aggregaten in einem 40-Fuß-Container mit SCR-Systemen zur Emissionsreduzierung. Eine zuverlässige Notstromversorgung sei die Lebensader eines jeden Rechenzentrums, sagt Darren Hawkins.

Laut Pressetext ist ein 20-Zylinder-MTU-Gasaggregat der Baureihe 4000L64 FNER in einem 40-Fuß-Container als KWK-Anwendung (Kraft-Wärme-Kopplung) mit einem Gesamtwirkungsgrad von über 90 Prozent installiert. Das System wird Grundlaststrom und Kühlung liefern. Über eine Absorptionskältemaschine wird die Abgaswärme in Kälteleistung umgewandelt. Die MTU-Gassysteme bieten Angaben des Unternehmens zufolge die beste Leistungsdichte ihrer Klasse und sind speziell für heiße und feuchte Klima-Bedingungen ausgelegt. Der Einsatz von Generatoren in einer tropischen Umgebung wie Indonesien sei mit einer Reihe einzigartiger Herausforderungen verbunden, insbesondere für eine Rechenzentrumsumgebung, in der die Betriebszeit entscheidend sei, sagt Görtz.