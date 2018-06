Ein privates Bauprojekt des Vorstandschefs von Rolls-Royce Power Systems, Andreas Schell, in Fischbach sorgt für Ärger. Die Stadtverwaltung hat die Bauarbeiten an dem Wohnhaus bereits im Dezember stilllegen lassen. Offenbar weicht das Gebäude unter anderem in der Höhe von der Baugenehmigung ab. Nun wird nach einer Lösung des Problems gesucht.

Allzu redselig ist man im Rathaus in der Angelegenheit nicht. „Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz und zum Schutz berechtigter Interessen von Beteiligten können wir keine detaillierte Auskunft geben“, schreibt Pressesprecherin Monika Blank und weist zudem darauf hin, dass die Verwaltung grundsätzlich „Entscheidungen ohne Ansehen der Person“ treffe, „es gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung“.

Und so teilt Blank nur mit, dass der Bau am 12. Dezember eingestellt worden sei, ein Vorgang, der immer wieder einmal vorkomme. In der Nachbarschaft hatte die Baustelle für Unmut gesorgt. Andreas Schell wollte sich auf Nachfrage nicht in dieser Angelegenheit äußern.

Offenbar sind Bauherr und Stadt bemüht, das Problem zu lösen. Es gebe mittlerweile einen geänderten Bauantrag, der aber noch nicht vollständig sei. Wenn alle Unterlagen vorliegen, werde das ganze Vorhaben erneut geprüft. Wie lange das dauern wird, ist nicht bekannt.