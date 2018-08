36 junge Menschen starten nach ihrer Ausbildung bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen ins Berufsleben. Nach bis zu drei Jahren Schule, Betriebspraxis und zahlreichen Prüfungen haben sie jüngst den den Abschluss ihrer Ausbildung gefeiert. Fabio Kleiner, Auszubildender zum Industriemechaniker, und Benjamin Maucher, Auszubildender zum Mechatroniker, erhielten den Preis der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben für ihre hervorragenden Leistungen.

„Für unsere Zukunftsfähigkeit brauchen wir motivierte und qualifizierte Nachwuchskräfte. Es freut mich sehr, dass wir allen 36 Absolventen einen Arbeitsvertrag anbieten können“, so Personalvorstand Marcus A. Wassenberg in der Pressemitteilung. „Wir sind eines von wenigen Unternehmen, das alle Auszubildenden übernehmen möchte. Darauf sind wir stolz, denn so können sich unsere Auszubildenden ohne Konkurrenzdruck oder Sorgen über ihre berufliche Zukunft auf ihre Ausbildung konzentrieren“, ergänzt Betriebsratsvorsitzender Thomas Bittelmeyer.

Mit Ellen Hartmann schloss dieses Jahr erstmals eine Fachlageristin ihre Ausbildung ab. Sie erhielt für ihre guten Leistungen eine Schulbelobigung. Der Beruf wurde vor zwei Jahren ins Ausbildungsprogramm aufgenommen. Außerdem beendeten 17 Industriemechaniker, acht Mechatroniker sowie jeweils zwei Konstruktionsmechaniker, Elektroniker für Automatisierungstechnik, technische Produktdesigner,

Fachkräfte für Metalltechnik, sowie Bürokauffrauen für Büromanagement mit Zusatzqualifikation Fremdsprachenassistenz ihre Ausbildung. „Ich freue mich für alle Auslerner, dass nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt“, sagte Ausbildungsleiter Martin Stocker. „Wir wünschen ihnen, dass sie weiterhin genauso neugierig und offen bleiben wie bisher und die Chance nutzen, sich bei uns im Unternehmen weiterzuentwickeln.“ Auch an anderen Unternehmensstandorten bildet RRPS Auszubildende aus. In Augsburg schlossen zwei junge Männer ihre Ausbildung ab. In Bergen (Norwegen), werden es diesen Sommer 15 Absolventen verschiedener Fachrichtungen sein. An den US-amerikanischen Standorten Mankato und Aiken beendeten sechs Auszubildende ihre Ausbildung. Diese ist an das deutsche Ausbildungsmodell angelehnt ist, womit die Tochtergesellschaft MTU America landesweit für Aufsehen sorgte.

Ab 2019 erweitert RRPS das Ausbildungsprogramm um die Berufsrichtung Informatik. Neben dem Informatiker mit Schwerpunkt Anwendungstechnik gibt es die dualen Studiengänge Bachelor of Science Informatik mit den Fachrichtungen Informationstechnik oder ITSecurity. „Auf unserer Reise vom Motorenhersteller hin zum Lösungsanbietet brauchen wir qualifizierte Fachkräfte. Unsere Ausbildung trägt hierzu maßgeblich bei“, so Wassenberg. Durch die neue Fachrichtung erhöht sich die Anzahl der Ausbildungsplätze von jährlich 74 auf 84.