Rolls-Royce setzt seine Wachstumsstrategie in China trotz der Herausforderungen durch das neuartige Coronavirus konsequent fort: Die VPower Group aus Hongkong, laut Pressemitteilung einer der weltweit führenden Systemintegratoren im Bereich Stromerzeugung, vertreibt seit Beginn des Jahres 2020 MTU-Produkte in China. Das Unternehmen integriert bereits seit mehr als zehn Jahren MTU-Motoren und -Systeme in seine Kundenlösungen. Ein neuer Distributionsvertrag beinhaltet Vertrieb und Wartung von MTU-Motoren und -Gensets für die kommerzielle Schifffahrt und von Gas-Gensets für die Stromerzeugung in China.

Der Ausbau des Marktanteils in China und der Aufbau und die Vertiefung von Partnerschaften sind laut dem Unternehmen ein wichtiger Teil der Strategie PS 2030, mit der sich RRPS aktuell vom Motorenhersteller zum Anbieter integrierter Lösungen wandelt. Bereits seit dem Jahr 2006 produziert Rolls-Royce MTU-Motoren in China. Im Jahr 2017 hat Rolls-Royce zudem mit dem Dieselmotorenhersteller Guangxi Yuchai Machinery Company das Unterneghmen MTU Yuchai Power gegründet. In dessen Werk entstehen MTU-Motoren der Baureihe 4000.