RRMV-Team verpasst bei DM knapp das Podest

Die deutsche Meisterschaft der Junioren im Kunst und Einradfahren ist in Aalen über die Bühne gegangen. Der RRMV wurde durch das 6er-Einrad Team mit Lorena Lanz, Fabienne Müller, Isabella Bernhard, Nina Segelbacher, Alisa Wolfinger und Julia Kling vertreten. Am Ende wurde das Team Fünfter und verpasste nur knapp einen Podestplatz.

Bereits vor der Deutschen Meisterschaft stand fest, dass es für die sechs Mädchen der letzte Start in dieser Konstellation ist. Nach der Saison trennen sich zum Teil die Wege. Für die Deutsche Meisterschaft haben sich im Vorfeld zwölf Mannschaften qualifiziert.

Der 6er hat sich bei der letzten Meisterschaft eindrucksvoll bewiesen und sich mit einem tollen zweiten Platz locker qualifiziert. Was dieser zweite Platz wert ist, zeigt sich dann bei der Deutschen Meisterschaft. Denn hier ist die Atmosphäre nochmals geladener. Hier gilt es, Nervenstärke zu beweisen.

Der 6er ging als vorletzte Mannschaft in dieser Disziplin an den Start. Die Teams, die noch bei der vergangenen Meisterschaft gepatzt hatten, bewiesen an diesem Tag bessere Nerven und legten die Messlatte sehr hoch. Das Team des RRMV fuhr eine gute Kür, doch hakte es an der einen oder andern Stelle in ihrem Programm.

Das bedeutete am Ende den guten fünften Platz. Auf Platz eins fehlten nur fünf Punkte, zum Treppchen nur drei. Die ersten sechs Mannschaften fuhren alle auf einem sehr hohen Niveau. So entschied am Ende die Tagesform über den Sieger. Die siegreiche Mannschaft in dieser Disziplin waren die sechs Mädchen aus Antrup Wechte.