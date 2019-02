In Fronhofen sind am Sonntag für die Schüler die Kreismeisterschaft und für die Junioren die Bezirksmeisterschaft im Kunst- und Einradfahren auf dem Programm gestanden. Für die Schüler bedeutete das die erste Möglichkeit, sich für die württembergische Schülermeisterschaft zu qualifizieren. Die Delegation des RRMV Friedrichshafen war am Start und holte Medaillen.

Als Erstes für den RRMV gingen die 4er-Schülerinnen mit Julia Eisele, Selin Elgün, Marina Keinath und Carina Spahr an den Start. Mit der Kür klappte es nicht optimal klappen, die Mädchen vom See mussten einige Stürze in Kauf nehmen. Am Ende waren es 41,63 Punkten und Platz zwei.

Ebenfalls bei den 4er Schülerinnen starteten Jana Neuenfeld, Laura Schwimmer, Lara Stett und Lena Käppler. Sie legten eine gute Kür mit ein paar Unsicherheiten hin, die jedoch bis zur nächsten Meisterschaft noch verschwinden können. Mit 61,42 Punkten belegten sie den ersten Platz.

Die 6er-Mannschaft der RRMV im Einradfahren lieferte eine tolle Kür ab und musste nur bei der letzten Übung einen Sturz akzeptieren. Mit 90,45 Punkten bedeutete das die Spitze auf dem Treppchen.

Bei den Kunstradfahrerinnen und -fahrern ging für die Häfler zunächst Robert Schwimmer bei den Schülern U11 ins Rennen. Mit 17,40 Punkten konnte er sich, trotz guter Leistung, nicht für die Württembergische qualifizieren. Ebenfalls gilt dies für Selina Neuschel, die gute 32,98 Punkte ausfuhr.

Lena Neuenfeld startete bei den Schülerinnen U13 und fuhr mit 55,77 Punkten eine neue persönliche Bestleistung aus. Damit erreichte sie auch die Qualifikation für die württembergische Meisterschaft.

Bei den Schülerinnen U15 startete vonseiten des RRMV Ceyda Altug. Zu Beginn konnte sie fehlerfrei den Maute-Sprung vorzeigen. Und auch der Rest der Kür verlief ohne große Fehler. Das bedeutete 133,06 Punkte, womit Ceyda eine neue persönliche Bestleistung holte.

Bei den Juniorinnen ging Nadine Kurz für die Häfler an den Start. Bereits vor zwei Wochen hatte sie bei der Kreismeisterschaft der Junioren die Qualifikation zu den baden-württembergischen Titelkämpfen gesichert. Mit ausgefahrenen 131,21 Punkten erreichte sie überlegen den Titel Bezirksmeisterin und konnte mit einer guten Kür zufrieden sein.