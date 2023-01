Royal Donuts schließt Filiale in Friedrichshafen

Der Ansturm zur Eröffnung im Sommer 2021 war enorm, doch die Begeisterung für die kalorienreichen Kringel der Franchise-Kette Royal Donuts ist am Bodensee offenbar recht schnell wieder abgeflaut. Die Filiale in Friedrichshafen ist ebenso wie jene in Überlingen schon wieder geschlossen. Ringförmige süße Krapfen mit allerlei Füllungen gibt’s in Friedrichshafen aber weiterhin – bei Bodensee-Donuts in der Friedrichstraße. Demet Beydillis hatte ihr Geschäft wenige Wochen vor der Royal-Donuts-Filiale eröffnet.

Royal Donuts ist die Erfolgsgeschichte eines Studienabbrechers aus Aachen, der aus einem einzelnen, 2018 in Köln eröffneten Donut-Imbiss binnen kürzester Zeit ein Franchise-Imperium mit mehr als 200 Filialen erschaffen hat. Der Hype um die zuckersüßen, fettigen Kringel war groß und schwappte 2021 auch an den Bodensee.

Innerhalb weniger Wochen eröffneten im Sommer gleich zwei Filialen – eine in Überlingen, eine Friedrichshafen. Anfang 2022 folgte eine weitere in Lindau. Doch der Donut-Hunger in der Region war offenbar schnell befriedigt – oder ganz einfach deutlich kleiner als das Angebot. Die ersten beiden Läden sind schon wieder verschwunden.

Laden ist wieder zu vermieten

Das Geschäft in der Karlstraße 8 in Friedrichshafen ist seit einigen Wochen geräumt, das Schaufenster ziert ein Zettel mit der Aufschrift „Laden zu vermieten“. Zur schnellen Aufgabe des Donut-Geschäfts mag sich die Vermieterin der Räume nicht äußern, auch aus der Zentrale des Franchise-Unternehmens gibt’s keinen Kommentar dazu, abgesehen von dem Hinweis, dass in der Angelegenheit „noch nicht alles geklärt sei“. Der ehemalige Betreiber der Filialen in Friedrichshafen und Überlingen war für schwäbische.de nicht zu erreichen.

Qualität siegt immer.

Auch wenn der große Hype sich mittlerweile gelegt hat – Demet Beydillis ist fest überzeugt davon, dass auch in Friedrichshafen die Nachfrage groß genug ist und bleibt, um erfolgreich einen Donut-Laden zu betreiben. Bei ihren Bodensee-Donuts setzt sie auf Handwerk statt maschinelle Massenproduktion, immer wieder neue und kreative Ideen, ein abwechslungsreiches Angebot und darauf, dass ihre Kundinnen und Kunden erkennen, wie viel Liebe und Herzblut sie in ihre Backwaren steckt. Neben einer riesigen Franchise-Kette zu bestehen, sei anfangs nicht einfach gewesen, doch: „Qualität siegt immer“, sagt Beydellis, die sich mit den Bodensee-Donuts einen Traum erfüllt hat. Dankbar ist sie, dass viele Einheimische sie und ihren Laden von Beginn an sehr unterstützt haben und ihr auch treu geblieben sind.. „Ich habe viele Stammkunden“, freut sich Beydellis.

Mehr Jugendliche und Touristen

Seit Aufgabe der Royal-Donuts-Filiale kommen nun auch mehr Jugendliche und Touristen in ihr Geschäft, ein „Riesenunterschied“ zu vorher sei aber noch nicht zu spüren. Was allerdings auch daran liegen dürfte, dass im Dezember auch der Weihnachtsmarkt mit seinen Ständen viele Möglichkeiten bot, Heißhunger auf Süßes zu stillen.