Round Table unterstützt die Tannenhag-Schule

Der Serviceclub Round Table Friedrichshafen und seine ehemaligen Tischmitglieder von Old Table sind mit der Ochsenbraterei vom 12. bis 16. Juli wieder auf dem Häfler Seehasenfest vertreten. Getreu dem Motto „schlemmen und helfen“ unterstützen die Häfler Tabler in diesem Jahr die Tannenhag-Schule Friedrichshafen. Sie bieten am Samstag und Sonntag Ochsen aus der Region an sowie Vesperplatten.

„In diesem Jahr geht der Erlös aus dem Verkauf an unserem Stand an die Tannenhag-Schule, die damit ihren Schülern mit Behinderung die Teilnahme an Sportveranstaltungen der Special Olympics ermöglichen möchte“, sagt Marc Bühler, Präsident von Round Table Friedrichshafen. Die Tannenhag-Schule für Kinder und junge Erwachsene mit Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen nimmt seit Jahren an Regional, Landes- und deutschen Meisterschaften der Special Olympics teil, einer Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

Sport unterstützt beim Lernen

„Die Sportförderung bietet für viele Lernanlässe und Lernchancen, die weit über das hinausgehen, was im alltäglichen Unterricht gefördert werden kann“, sagt Christian Urff, Konrektor der Tannenhag-Schule Friedrichshafen. Die Kinder trainieren gezielt für solche Veranstaltungen, schulen ihre Bewegungsfähigkeiten, erleben Sieg und Niederlage, eigene Stärken und Schwächen, lernen Teamgeist, erleben Teilhabe und Inklusion im Rahmen der sportlichen Wettkämpfe. „Wir haben uns eigens von der Arbeit und den Projekten der Tannenhagschule vor Ort überzeugt und die Einrichtung im Rahmen eines Tischabends im Januar persönlich besucht“, erzählt Florian Mayer von Round Table Friedrichshafen. Wie im vergangenen Jahr wird der gesamte Erlös wieder vollständig dem Sozialprojekt zugute kommen.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Gutschein-Vorverkauf, der bereits in vollem Gange ist: Für den Stand von Round Table können Gutscheine für Speisen und Getränke vorab erworben werden. Die Vorverkaufsstellen für die Gutscheine in Friedrichshafen sind: Backstube Kloos (Filiale Stockerholzstr. 1), Einkaufsparadies Grossmann (Unterraderach), Optik Müller (Karlstraße 20) und im Blumenhaus Mayer (Hochstrasse 71).