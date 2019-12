Einen besonderen Adventssonntag hat Round Table wieder Kindern beschert, die in schwierigen Verhältnissen leben. 347 Kinder sowie 56 Eltern und Betreuer genossen einen Kinonachmittag im Cineplex, teilen die Initiatoren mit. Zuvor stand Backen in der Bäckerei Kloos auf dem Programm.

Schon früh am Morgen kamen Mitglieder des Round Table mit ihren Kindern in die Bäckerei, um Hefenikoläuse zu backen. Diese wurden dann in kleine Tüten verpackt, zusammen mit Nüssen, Obst und einem Spiel. Zwei als Nikolaus und Ruprecht verkleidete Round-Tabler verteilten im Kino die Tüten an die Kinder. Zwei verschiedene Filme standen zur Auswahl: „Shaun, das Schaf“ und „Die Eiskönigin“. Alle hatten viel Spaß, vor allem die Kinder, deren Augen nur so leuchteten, schreibt Round Table in einer Pressemitteilung. Mit dieser Aktion möchte Round Table ein Zeichen dafür setzen, wie wichtig es ist, das Miteinander zu stärken und anderen dann zu helfen, wenn Politik und soziale Einrichtungen an ihre Grenzen stoßen. Unterstützung kam zudem von weiteren Häfler Unternehmen.