Auch in diesem Jahr hat Round Table wieder gemeinsam mit dem Cineplex Friedrichshafen und der Backstube Kloos ein Adventskino auf die Beine gestellt. Insgesamt etwa 500 Kinder und deren Eltern folgten der Einladung der Häfler Clubmitglieder und sahen sich die Filme „Tabaluga“ oder „Der Grinch“ an.

Wie bereits in den Jahren zuvor wurden die Eintrittskarten über das Jobcenter beim Landratsamt, persönlich und über die Kinderstiftung an bedürftige Kinder und Familien verteilt, teilt Round Table mit. Der Club will mit diesem Angebot Familien über den eigentlichen Grundbedarf hinaus Freude schenken.

Für die Häfler Tabler und deren Kinder war es deshalb auch eine Selbstverständlichkeit, sich um 7 Uhr morgens in der Backstube Kloos zu treffen, um Hefe-Nikoläuse selbst zu backen und diese dann in Weihnachtstüten zu packen. Die gefüllten Tüten wurden nach den Filmvorführungen verteilt.