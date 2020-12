Rote Nasen bringen Pflegebedürftige zum Lachen

Clowns des Vereins Rote Nasen haben dem Franziskuszentrum einen Besuch abgestattet. Unter Beachtung strengster Hygienevorkehrungen und Schutzmaßnahmen munterten die Clowns des gemeinnützigen Vereins die Demenzkranken auf, brachten Zuwendung und verbreiteten als „Humor-Superspreader“ eine wohltuende Stimmung.

Clowns sind, wie der Verein mitteilt, ein wichtiger Teil des Gesundheitssystems und steuern einen bedeutenden therapeutischen Wert bei. Betriebskrankenkassen fördern die Clownvisiten daher als Präventionsleistung. In Friedrichshafen unterstützen die Betriebskrankenkassen Gildemeister Seidensticker, MTU und ZF & Partner die Aktion.

Wenn Kleo (Sandra Schüssler) und HansimGlück (Carlos Lumbrera) in den Gemeinschaftsraum der Pflegeeinrichtung Franziskuszentrum einziehen, blitzen ihre Augen schelmisch über dem Mund-Nasen-Schutz-und der roten Clownsnase. Ausgestattet mit Sternchenlichterkette am Revers, grünen Christbaumkugeln an den Ohren, Glitzer am Hut und einer kleinen Lautsprecherbox mit Weihnachtsliedern verbreiten die beiden Künstler Weihnachtsstimmung unter den demenziell erkrankten Bewohnern. Als HansimGlück anfängt, mit großen Gesten zu dirigieren und Kleo voller Körpereinsatz versucht, eine leuchtende Adventskerze darzustellen, schmunzeln die ersten. Trotz des nötigen Abstands erreichen die Clowns die Bewohner mit ihren großen Gesten und starken Emotionen. Den Wunsch einer Bewohnerin „Kommt bald wieder“ erfüllen die Clowns gerne, denn nächste Woche sind sie schon wieder zu Gast.

Schon seit Juli spielen die Clowns des in Berlin ansässigen gemeinnützigen Vereins Rote Nasen Deutschland als Teil des therapeutischen Programms innerhalb der Räume des Franziskuszentrums. „Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ist es immer ein ganz besonderer Moment, wenn Kleo und HansimGlück den Raum betreten und sich Zeit für sie nehmen. Freude, Zuversicht, Lachen und Zeit – wichtige und wertvolle Geschenke. Ich bin sehr dankbar, dass die Rote-Nasen-Clowns meine Einrichtung so unterstützen“, sagte der Einrichtungsleiter des Franziskuszentrums, Daniel Höppner, über das Angebot.