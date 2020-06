Rotary will sich an künftiger Corona-Impfkampagne beteiligen

Über ein Online-Meeting der besonderen Art berichtet der Rotary-Club Friedrichshafen. Der künftige Präsident von Rotary International, Holger Knaack (Club Herzogtum Lauenburg- Mölln), war virtuell zu Gast. Neben mehreren Clubmitgliedern aus Friedrichshafen und Bad Saulgau war auch der Governor des Distrikts 1930, Jan Mittelstaedt, persönlich anwesend.

Moderator und Clubmeister Robert Baur berichtete, dass rotarische Mitglieder aus 21 Clubs im Distrikt, alle neun Rotaract-Clubs des Distrikts sowie der RC Kirchdorf an der Krems (Österreich) und der RC Zürich Oberland aus der Schweiz teilnehmen – insgesamt 99 Teilnehmer.

Der künftige Weltpräsident Holger Knaack, dessen Amtszeit im Juli beginnt, berichtete davon, dass er in Vorbereitung seiner neuen Funktion insgesamt fünf Wochen weltweit unterwegs war. Sein Motto lautet „Rotary opens opportunities“. So plädierte er für eine Fortsetzung der Aktion „End Polio Now“, denn Polio sei noch nicht vollständig ausgerottet, auch wenn das Projekt aufgrund der Corona-Ereignisse augenblicklich in den Hintergrund gerückt sei.

Auf die Frage, ob Rotary sich auch an der Bekämpfung der Pandemie Coronavirus engagieren könnte, lautete die Antwort: Ja, sobald ein Impfstoff gefunden wird. Rotary International verfügt eigenen Angaben nach durch den erfolgreichen Kampf gegen die Kinderlähmung über logistisches Know-how für eine umfassende Impfkampagne.

Sein großer Wunsch ist es, dass die Gesellschaft das, was sie in der Corona- Krise gelernt und umgesetzt hat, in ihrem Verhalten beibehält. Des Weiteren wurde angesprochen: Erweiterung der Zusammenarbeit mit Rotaract, Aufnahmemodus, Altersstruktur in den Clubs, Aufnahme von Frauen (inzwischen selbstverständlich), erweiterte Beteiligung an sozialen Projekten.