Rotary Friedrichshafen übergibt Staffelstab

Am 30. Juni feierte der Rotary Club Friedrichshafen im Pavillon am See seine Ämterübergabe und den Start in das neue rotarische Jahr 2022/2023.

Der Rotary Club wird im neuen rotarischen Jahr von Franz Bernhard Bühler geleitet. Als Vize-Präsident steht ihm Rolf Lutz zur Seite.

Bei der Versammlung blicken die Clubmitglieder traditionell auf die Aktivitäten des zurückliegenden und die zukünftigen Aktionen des neuen Clubjahres.

Der scheidende Präsident Markus Hering würdigte die rotarischen Projekte und Aktionen und das Engagement der Clubmitglieder im abgelaufenen Jahr wie beispielsweise das Förderprojekt „Nachhilfe für die Bodensee-Schule“, das rotarischen Engagement in der Ukraine-Hilfe des Klinikum Friedrichshafen, welches mit über 20000 Euro unterstützt wurde, das Grillfest für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Medizin Campus Bodensee sowie die Neuauflage des rotarischen Sommerfestes „Rotary am See“. Letzteres fand im Juni am neuen Veranstaltungsort, dem Freigelände des Graf Zeppelin Haus statt und generierte rund 10000 Euro für die Ukraine-Hilfe und soziale Projekte im anstehenden Clubjahr.

Past-Präsident Leo Schärer bedankte sich im Namen der Clubmitgliedern für den großen persönlichen Einsatz des scheidenden Präsidenten. Mit den durchgeführten Projekten und Aktionen hat sich der Rotary Club Friedrichshafen nicht nur sozial engagiert, sondern auch – im von Corona bestimmten Jahr – das Clubleben gestärkt.

Als weiterer Höhepunkt des Abends übergab Präsidenten Markus Hering die Charterurkunde an den neuen Präsidenten Franz Bernhard Bühler. Nachfolgend dem Jahresmotto von Markus Hering „Rebound – holen wir uns das Clubleben zurück“, wird es im neuen Jahr thematisch um Soziales und Mobilität in der Bodensee-Region gehen. Hierbei werden neben Vorträgen auch wieder Förder- und Sozialaktionen im Mittelpunkt der rotarischen Arbeit stehen.