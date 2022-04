Rotary Friedrichshafen feiert 25-jähriges Bestehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 31. März feierte der Rotary Club Friedrichshafen sein 25-jähriges Bestehen mit der rotarischen Charterfeier. Am 14.03.1997, also vor 25 Jahren, wurde die Charterurkunde des Rotary Club Friedrichshafen von Rotary International ausgestellt und Friedrichshafen damit Teil von Rotary International.

Im Rahmen eines kleinen Festakts wurden mit Bildern aus 25 Jahren Clubleben die Amtsjahre der Präsidentinnen und Präsidenten Revue passiert. Der Abend wurde weiter mit Reden des aktuellen Distrikt-Governor Gerhard Wischmann vom Patenclub Friedrichshafen-Lindau, Gründungspräsident Dieter Messerschmid sowie der ersten Präsidentin des RC Friedrichshafen Renate Köster gestaltet.

Als Höhepunkt wurden erstmals Ehrenmitgliedschaften an die Gründungsmitglieder Herren Schäfer, Kemmer, Prasser, Sinagowitz und Messerschmid verliehen, die nunmehr auf mehr als 40 Jahre Mitgliedschaft bei Rotary zurückblicken.

Neben zahlreichen Projekten, wie zuletzt die finanzielle Unterstützung der Ukraine-Hilfe initiiert von Ärzten des Klinikums FN und des kostenlosen Weihnachtsessen für Bedürftige in der Bruderhaus Diakonie, findet am So. 19. Juni 2022 das Sommerfest „Rotary am See“ am Graf Zeppelin Haus statt.