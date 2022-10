Rossini-Stück „Petite messe solennelle“in der Schlosskirche

Die Kantorei an der Schlosskirche führt am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Schlosskirche Friedrichshafen die „Petite messe solennelle“ von Gioachino Rossini auf. „Das Werk verbindet Tiefe in Ausdruck und Aussage mit italienischem zuversichtlichem Licht“, heißt es in der Vorschau.

Erstmals komme statt eines Harmoniums die neue große Orgel zum Klingen, die von Hans Fischer gespielt wird. benfalls zum ersten Mal versucht das Kantorat, trotz der erheblichen Ausgaben auf Eintrittskarten zu verzichten.

Greta Hartleb wird den Solosopran übernehmen. Die weiteren jungen Gesangsolisten Mareike Zorko, Timm Schumacher und Paul Frey studieren in Freiburg und zeigen ihr Können sowohl an mitreißenden Arien als auch zusammen mit der Kantorei. Ulrich Murtfeld wird den Flügel spielen. Die Leitung hat KMD Sönke Wittnebel.

Der Eintritt ist frei und die Platzwahl ebenfalls. Um eine Spende wird gebeten. Die Schlosskirche wird laut Pressemitteilung bereits ab 18.15 Uhr geöffnet.