Romy Kiefer belegt Platz 3

Am 7. und 8. Mai fanden in Dresden die Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen statt. Mit von der Partie die Häfler Leistungsschwimmer:inn Romy Kiefer und Marcel Poness vom Schwimmverein Friedrichshafen 1932 e.V. (SVF).

Einen spannenden Wettkampf erlebte das Dou dieses Mal in Dresden, wo dieses Jahr die 28. Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften der Jahrgänge 2008 – 2010 weiblich und 2006 – 2010 männlich ausgetragen wurden.

Romy (Jg. 09) ging mit ganzen 6 Starts in das Rennen, wogegen Marcel (Jg. 06) sich auf zwei Starts konzentrierte. Gleich am Anfang musste Romy aber erst einstecken. Über die 50m Freistil schwamm sie zwar eine PZB (Persönliche Bestzeit), die Konkurrenz war aber ein gutes Stück schneller. So reichte es nur für Platz 15. Bei den 100m Rücken funktionierte es schon besser. In 1:11.55 und nur eine halbe Sekunde Rückstand zu Platz 3 holte sie Rang 5. Nach einem kräftezehrenden 9. Platz über die 200m Lagen war der erste Wettkampftag für sie beendet. Marcel steckte währenddessen seine Kraft in die 50m Brust und erreichte in einem knappen Finnisch, nur drei Zehntel hinter Platz 3, ebenfalls Rang 5 in einer sehr guten Zeit von 00:32.22.

Am Zweiten Wettkampftag schwamm Romy gleich morgens über 50m Schmetterling aufs Treppchen. Bronze mit PZB in 00:31.39, eine starke Leistung! Mit sehr kurzer Regenerationszeit ging es gleich weiter mit 50m Rücken. Zum Abschluss schwamm sie noch eine gute Mittelfeldplatzierung über die 200m Rücken. Marcel blieb etwas hinter seinen Erwartungen zurück. Die 100m Brust schwamm er gegen eine starke Konkurrenz in 1:13.18 zu Platz 9.

Manchmal entscheidet ein schlechter Start über Sieg oder Niederlage, manchmal hält man dem Druck nicht stand und kann seine volle Leistung nicht abrufen. Eins ist sicher: der nächste Wettkampf kommt und mit ihm die Chance auf Gold.