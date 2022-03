Romaninszenierung als englisches Theater

Das TNT Theatre Britain zeigt eine Inszenierung der Romanvorlage „Crooked Letter, Crooked Letter“ in englischer Sprache am Freitag, 18. März um 16 Uhr und um 19 Uhr im Bahnhof Fischbach.Tom Franklins preisgekrönter Roman „Crooked Letter, Crooked Letter“ handelt von mangelnder Gleichberechtigung, von Freundschaft und Verrat, von dem unheimlichen Bestreben der Gesellschaft, Sündenböcke für Verbrechen zu finden, und dies im spannenden Format des klassischen amerikanischen Thrillers. Das ländliche Mississippi der späten 1970er Jahre liefert die Kulisse. Die Freundschaft zwischen Larry Ott und Silas Jones, die gänzlich unterschiedlichen Welten zu entstammen scheinen, zerbricht, als Larry des Mordes an einer Freundin bezichtigt wird. Diese Geschichte holt die beiden Protagonisten nach 20 Jahren erneut ein, als wieder ein Mädchen im Ort spurlos verschwindet. Karten für 16 Euro gibt es im Vorverkauf im GZH, Telefon (07541) 288-444 oder online unter ticket@gzh.de und reservix.de.