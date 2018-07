Einen Rollstuhlfahrer hat die Polizei am Mittwochmittag von der Bundesstraße 31 herunter begleitet. Der ältere Mann, der die Bundesstraße in Richtung Eriskirch befuhr, wurde von einem Zeugen im Bereich des Riedleparktunnels gesehen. Da Rollstuhlfahrer auf der als Kraftfahrstraße ausgewiesenen Bundesstraße nicht fahren dürfen, wurde der Mann von der Polizei an der Abfahrt „Kitzenwiese“ von der Straße gelotst.