Rolls-Royce und AVK sorgen für 3,5 Gigawatt

Die größten Technologie-Unternehmen Großbritanniens vertrauen auf Notstromlösungen von AVK und Rolls-Royce. AVK-Geschäftsführer Chris Pritchard erklärt: „Daten sind heute das vierte Versorgungsgut, das von allen benötigt wird. Ich glaube, dass wir uns immer noch am unteren Ende der Wachstumskurve befinden. Ich sehe kein Ende der Entwicklung.“ Wirtschaftsfachleute betrachten die Telekommunikationsinfrastruktur inzwischen als ebenso wichtig wie Strom, Wasser und HLK-Systeme (Heizung, Lüftung, und Klimatechnik) an.

Laut Grand View Research soll der europäische Markt für Colocation-Rechenzentren von 2021 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 13,1 Prozent anwachsen. Die wichtigsten europäischen Märkte für Rechenzentren sind Frankfurt, London, Amsterdam und Paris, in denen die größte Nachfrage zu verzeichnen ist.

AVK stellt laut Unternehmensmitteilung auf Kundenbedürfnisse abgestimmte schlüsselfertige Notstromsysteme auf Basis von mtu-Dieselsystemen der Baureihen 2000 und 4000 in einem Leistungsbereich von 825 bis zu 4000 KVA bereit, installiert und wartet sie über die gesamte Lebensdauer. Die Aufgabe eines Datencenters besteht darin, die gespeicherten Daten zu jeder Zeit mit einer hundertprozentigen Verfügbarkeit zu gewährleisten, auch wenn die Netzstromversorgung ausfällt. Chris Pritchard sagt: „AVK setzt bereits seit über 20 Jahren mtu-Motoren der Baureihen 2000 und 4000 für Notstromsysteme ein. Die herausragenden Produkteigenschaften in Kombination mit einer individuellen Kundenbetreuung sind entscheidend dafür, weshalb die Branche zunehmend auf Lösungen von AVK und Rolls-Royce vertraut.“ Zu den aktuellen Projekten gehören (unter anderem) das Flaggschiff-Rechenzentrum für einen in Dublin ansässigen digitalen Hyperscale-Betreiber, eine Reihe von hochkarätigen Unternehmensrechenzentren in Großbritannien und Europa sowie mehrere große Hochhausprojekte in London.

Tobias Ostermaier, President der Geschäftseinheit Stationary Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems, erklärt: „In den vergangenen Jahrzehnten sind Rolls-Royce und AVK zu einem starken Team als Lösungsanbieter zusammengewachsen. AVK als führender Anbieter von Notstromlösungen in Großbritannien und Rolls-Royce als einer der drei größten Lieferanten von Notstromsystemen für Rechenzentren weltweit, werden die weiter steigende Nachfrage mit dem bewährten Portfolio als auch mit nachhaltigen Lösungen zusammen bedienen“.