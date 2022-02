Rolls-Royce präsentiert Oberbürgermeister Andreas Brand klimafreundliche Lösungen für die Energiewende

Klimafreundliche Lösungen für die Energiewende hat Rolls Royce Power Systems Oberbürgermeister Andreas Brand bei einem Unternehmensbesuch vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Ein Beispiel dafür ist das große „Mtu Energypack“, das überschüssige elektrische Energie aus Photovoltaikanlagen des Unternehmens speichert, bis sie im Werk gebraucht wird, berichtet das Unternehmen weiter. Solche Batterie-Container sind auf der ganzen Welt im Einsatz. „Stromversorgung mit Brennstoffzellen wird unser nächstes großes Thema“, erläuterte Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems. Ein Demonstrator mit kleineren Brennstoffzellen ist bereits in Betrieb, ein größerer mit Modulen wie sie für große Nutzfahrzeuge entwickelt werden, wird demnächst gebaut. „Wichtig ist, dass diese Brennstoffzellen mit grünem Wasserstoff betrieben werden, der klimaneutral mit Energie aus erneuerbaren Quellen hergestellt ist“, betonte Schell. Brand kann sich vorstellen, dass diese Technologien auch für die Stadt vor Ort interessant sein könnten. Er ist dazu bereits im Gespräch mit dem Stadtwerk am See. Ziel müsse es sein, eine Wasserstoffversorgung für Friedrichshafen aufzubauen. Das sei für die Industrie am Bodensee und deren Entwicklung wichtig.