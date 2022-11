Rolls-Royce Power Systems trauert um ehemaligen Vorstandsvorsitzenden

Ulrich Dohle ist tot. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Rolls-Royce Power Systems starb am 21. November im Alter von 69 Jahren in Stuttgart. In seinen knapp acht Jahren beim Häfler Motorenbauer, davon dreieinhalb an der Spitze des Unternehmens, hatte Dohle die Weiterentwicklung und Modernisierung des mtu-Portfolios maßgeblich vorangetrieben. Seine wohl größte Herausforderung war die Integration des Unternehmens in den Mutterkonzern nach der Übernahme durch Rolls-Royce.

Der promovierte Maschinenbau-Ingenieur war im April 2009 als Technik- und Produktionsvorstand zur Vorgängergesellschaft Tognum AG gekommen, nachdem er zuvor 25 Jahre bei der Robert Bosch GmbH gearbeitet hatte, zuletzt als Bereichsvorstand für Diesel-Systeme. Zum 1. Juli des Jahres 2013 übernahm Dohle den Vorstandsvorsitz von Joachim Coers. Zum Jahresbeginn 2017 übergab er diesen an Andreas Schell.

Dohle schaffte Grundlage für ambitionierte Klimaziele

„Ulrich Dohle beschäftigte sich leidenschaftlich mit der Verbrennungsmotorentechnologie und trieb die Modernisierung und Weiterentwicklung des mtu-Produktprogramms massiv voran“, schreibt Rolls-Royce Power Systems in einem Nachruf. Dabei hätten für ihn Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit, Ressourcenschonung und Systemfähigkeit eine wesentliche Rolle gespielt.

Unter seiner Führung habe das Unternehmen den mobilen mtu-Gasmotor entwickelt sowie Hybridlösungen und den Einsatz alternativer Kraftstoffe untersucht. Das von Ulrich Dohle mitinitiierte Green- und Hightech-Programm bilde die Grundlage für die ambitionierten Klimaziele, die Rolls-Royce Power Systems formuliert habe.

Internationalisierung vorangetrieben

Mit großem Nachdruck habe Dohle die Internationalisierung des Unternehmens verfolgt. Das nach Friedrichshafen zweitgrößte mtu-Produktionswerk in Aiken (South Carolina, USA), in dem heute unter anderem die mtu-Baureihen 2000 und 4000 gefertigt werden, geht auf seine Initiative zurück, ebenso das Joint Venture mit dem chinesischen Partner Guangxi Yuchai Machinery Group zur Produktion der mtu-Baureihe 4000 in Yulin (China).

Unternehmerische Weitsicht und diplomatisches Geschick

Die vermutlich größte Herausforderung, die Ulrich Dohle an der Spitze von Rolls-Royce Power Systems zu meistern hatte, war die Integration des Unternehmens in die englische Konzernmutter. Diese Integration habe Dohle mit unternehmerischer Weitsicht und diplomatischem Geschick geprägt, heißt es in der Stellungnahme des Unternehmens.

Ein Joint Venture von Rolls-Royce plc. und der Daimler AG hatte die frühere Tognum AG gekauft und von der Börse genommen. Zum Jahresbeginn 2014 war das Unternehmen in Rolls-Royce Power Systems umbenannt worden, bevor Rolls-Royce im August 2014 die von Daimler gehaltenen Anteile übernahm.

Schmerzhafte Entscheidungen im letzten Jahr

Dohles Vertrag sollte eigentlich schon am 31. Dezember 2015 enden. Er verlängerte um ein Jahr, in dem er letztlich harte Entscheidungen zu treffen hatte, vor allem in personeller Hinsicht.

Dass gut ein Viertel der Führungskräfte auf mittlerer Managementebene im Zuge von Sparprogrammen gehen musste, nannte er in einem Abschlussgespräch mit Journalisten „sehr schmerzhaft“.

Größter Respekt in der Belegschaft

Im Gegensatz zu so manchem seiner Vorgänger genoss Ulrich Dohle in der Belegschaft größten Respekt. In seiner letzten Betriebsversammlung erhielt er zum Abschied lang anhaltenden Applaus. Wer sich bei Mitarbeitern umhörte, bekam oft einen Satz zu hören: „Das ist einer von uns.“