Rolls-Royce Power Systems erweitert Produktion in USA

Rolls-Royce investiert 13,9 Millionen US-Dollar in das MTU-Stromaggregate-Produktionswerk des Geschäftsbereichs Power Systems in den USA. Derzeit entsteht, wie das Unternehmen mitteilt, in Mankato im US-Bundesstaat Minnesota ein neues Gebäude für Forschung und Entwicklung und den stufenweisen Ausbau der Produktion. Der wachsende Markt – 2019 war ein Rekordjahr für das dortige Werk – und die Nachfrage nach mehr Produktangeboten erfordern es, Gebäude Ausrüstung und Prozesse auf den neuesten Stand zu bringen, schreibt RRPS.

Die Vergrößerung der bestehenden Montagehalle in Mankato um 2600 Quadratmeter mache den Hauptteil der Erweiterung aus. So werden zusätzliche Fertigungslinien und bessere Möglichkeiten zur Produktprüfung geschaffen. Gleichzeitig entstehen 20 neue Arbeitsplätze in der Produktion. Durch die Erweiterung einer der bestehenden Fertigungslinien um die Produktion von MTU-Hochleistungs-Gasaggregaten wird sich die Kapazität des Werks um etwa 25 Prozent erhöhen, so das Unternehmen. Die Gasaggregate können dann erstmalig in den USA produziert werden.

„Unser MTU-Werk in Mankato hat entscheidenden Anteil an unserem erfreulichen Wachstum auf dem amerikanischen Kontinent. Diesen Erfolgskurs wollen wir fortsetzen, indem wir uns jetzt in der Krise daran arbeiten, gestärkt aus ihr hervorzugehen. Konsequenter als zuvor verfolgen wir unsere Strategie, uns vom Motorenhersteller zum Anbieter nachhaltiger Lösungen zu entwickeln“, sagt Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems. Die Investition in das MTU-Werk in Mankato helfe, den wachsenden Energiebedarf des amerikanischen Kontinents mit vor Ort hergestellten Produkten zu decken. „So wird Mankato künftig ein noch wichtigerer Teil unseres weltweiten Produktionsnetzwerks“, so Schell weiter.

Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum umfasst einen Prüfstand, der speziell auf die Bedürfnisse von Kunden abgestimmt ist, die Produkte für Rechenzentren benötigen. Die drei Prüfstände im Hauptgebäude werden ebenfalls entsprechend modernisiert. Die Renovierung des Verwaltungsbereichs wurde bereits im Dezember 2019 abgeschlossen. Der Abschluss der ersten Phase der Montagehallenerweiterung ist für Februar 2021 geplant.