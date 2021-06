Rolls-Royce Power Systems bekennt Farbe und hisst Regenbogenfahne

Rolls-Royce Power Systems bekennt sich zu Gleichberechtigung und einem respektvollen Umgang mit der LGBTIQ+-Community, zu der sich Menschen nicht heterosexueller Orientierung zählen. Anlässlich des Pride Month wirbt das Unternehmen deswegen bei seinen Mitarbeitenden für Vielfalt und Akzeptanz am Arbeitsplatz und setzt sich für eine offene und tolerante Unternehmenskultur ein, wie das Unternehmen mitteilt. Schon im Jahr 2019 nahmen rund hundert Mitarbeitende von Rolls-Royce Power Systems Haltung an und gingen am Christopher Street Day in Stuttgart auf die Straße. Weil Kundgebungen mit vielen Menschen derzeit nicht möglich sind, haben die zwei Auszubildenden von Rolls-Royce Power Systems, Sandra Egner und Tommy Luu, mit Personalchefin Thelse Godewerth die regenbogenfarbige Pride Flag am Hauptsitz in Friedrichshafen gehisst, um ein sichtbares Zeichen zu setzen und Farbe zu bekennen.

Godewerth: „Für uns bei Rolls-Royce Power Systems heißt Pride, stolz darauf zu sein, wer man ist und sich gegenseitig in diesem Stolz zu akzeptieren. Wir stehen für Vielfalt und sind überzeugt von ihrem Wert für uns als Unternehmen und die Gesellschaft. Respekt und Akzeptanz sind für uns selbstverständlich, und unsere Mitarbeitenden sollen sich an ihrem Arbeitsplatz sicher und wohl fühlen. Denn Diversität schafft für Unternehmen die richtige Grundlage für nachhaltigen Erfolg.“