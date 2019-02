Rolls-Royce Power Systems übernimmt 23 erfolgreiche Auszubildende

Bei Rolls-Royce Power Systems haben 23 Nachwuchskräfte in sechs verschiedenen Fachbereichen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie beginnen nun ein normales Arbeitsverhältnis oder eine Zusatzausbildung. „Ehrgeiz und die selbst gesteckten Ziele sind entscheidend dafür, was man erreichen kann. Und ich bin überzeugt, dass ihr noch viel erreichen werdet“, rief Martin Stocker, Leiter der Ausbildung, anlässlich der Feierstunde den Absolventen zu. „Digitalisierung und Industrie 4.0 sind auch in der Ausbildung angekommen. Nehmt diese wichtigen Themen an“, ergänzte Patrick Müller, Personalleiter Deutschland. Die „Winterauslerner“ dort zu übernehmen, wo sie ihre Fähigkeiten am besten einbringen können und am meisten gebraucht werden, ist laut Auskunft von Betriebsratsmitglied Tamer Kazankaya in diesem Jahr besonders gut gelungen: „Wir haben es geschafft, alle übernommenen Auslerner ausbildungsgerecht und dort, wo sie es sich vorgestellt haben, unterzubringen.“ Den 100. Geburtstag der Ausbildung beim Kernunternehmen MTU nimmt Rolls-Royce Power Systems zum Anlass, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Bis Herbst wird die Ausbildungswerkstatt im Werk 1 umgebaut und erweitert, um den Auszubildenden mehr Raum zu schaffen, neue Technologien zu erproben. Foto: Rolls Royce Power Systems