Rolls-Royce liefert Notstromaggregate für Non-Profit-Krankenhaus

Rolls-Royce hat drei mtu-Notstrom-Dieselaggregate für zwei Einrichtungen des Indus Hospital & Health Network (IHHN) in Karachi und Lahore in Pakistan geliefert, um im Falle eines Stromausfalls eine Notstromversorgung bereitzustellen. Dies teilt das Unternehmen mit.

IHHN ist ein gemeinnütziges Gesundheitsnetzwerk, das auf öffentliche und unternehmerische Spenden und Zuschüsse angewiesen ist, um Millionen von Patienten eine kostenlose und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu bieten. Rolls-Royce lieferte die Generatoren zum Selbstkostenpreis an IHHN. Das Netzwerk habe sich für Rolls Royce entschieden, weil diese Aggregate eine hohe Zuverlässigkeit der Stromversorgung mit langen Wartungsintervallen und niedrigen Lebenszykluskosten kombinieren, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das IHHN, das 2007 mit einem einzigen Krankenhaus in Karatschi begann, hat sich inzwischen weiterentwickelt und arbeitet daran, die Gesundheitsversorgung in Pakistan zu verbessern. Zu IHHN gehören heute 13 Krankenhäuser. Darunter sind fünf im Besitz und unter der Leitung von IHHN und acht unter der Leitung eines Netzwerks im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft. Dazu zählen außerdem vier regionale Blutspendezentren, vier Physio- und Rehabilitationszentren, Pakistans größte pädiatrische Onkologie-Abteilung, Primärversorgungszentren und eine große Anzahl an öffentlichen Gesundheitsinitiativen im ganzen Land.