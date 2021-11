Rolls-Royce liefert mtu-Motoren und -Systeme für wichtige Industriezweige in China

Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems hat auf der vierten China International Import Expo (CIIE), die vom 5. bis 10. November in Shanghai stattfindet, Verträge und Vereinbarungen mit chinesischen Partnern und Kunden aus den vier Industriezweigen Stromerzeugung, Bau und Industrie (C&I), Bergbau und Bahn unterzeichnet. Wie das Unternehmen mitteilt, umfassen die Vereinbarungen die Lieferung von mehreren hundert mtu-Motoren und -Systemen zur Stromerzeugung.

Rolls-Royce produziert seit 2006 mtu-Motoren in China. Kürzlich hat das Unternehmen am Standort Suzhou einen neuen Forschungs- und Entwicklungs-Prüfstand eröffnet. Damit decke die Lokalisierungsstrategie von Rolls-Royce in China nun den gesamten Prozess von Vertrieb und Service bis hin zu Fertigung und Forschung und Entwicklung ab, wie es in der Unternehmsmitteilung weiter heißt.