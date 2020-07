Rolls-Royce liefert erstmals Serien-Hybridantriebe

Rolls-Royce liefert erstmals in Serie gefertigte MTU-Powerpacks, die für den Einsatz als Hybridantriebe vorbereitet sind: Iarnród Éireann Irish Rail, die Staatsbahn der Republik Irland, hat 41 dieser sogenannten MTU-Hybrid-ready-Powerpacks geordert.

Die Powerpacks werden ab 2021 ausgeliefert und ab Ende 2022 Züge des Typs Class 22000 im fahrplanmäßigen Einsatz antreiben. Zu einem späteren, noch zu entscheidenden, Zeitpunkt könnte Rolls-Royce diese Powerpacks mit Batterien versehen und so zu MTU-Hybrid-Powerpacks komplettieren, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Iarnród Éireann Irish Rail plant darüber hinaus, in den kommenden Jahren weitere MTU-Hybrid-Powerpacks in Dienst zu stellen. Peter Smyth, Chief Mechanical Engineer von Iarnród Éireann Irish Rail, sagt: „Ein wichtiger Bestandteil unseres Engagements für Nachhaltigkeit und das strategische Zukunftsprojekt ‚Ireland 2040‘ ist es, die Abgasemissionen unserer Züge zu verringern. Mit Rolls-Royce haben wir dafür den richtigen Antriebspartner an Bord.“

Jürgen Blassmann, Leiter des Bahngeschäfts beim Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit unserem strategischen Partner Iarnród Éireann Irish Rail wichtige Impulse für die Zukunft des umweltfreundlichen Bahnverkehrs zu geben: Die MTU-Serienantriebe, die wir nun liefern, setzen Maßstäbe bei Sauberkeit, Zuverlässigkeit und Sparsamkeit. Nach der Umrüstung zu MTU Hybrid-Powerpacks wird Iarnród Éireann Irish Rail mit diesen Antrieben je nach Strecke mehr als 30 Prozent Kraftstoff und damit im gleichen Maßstab CO einsparen.“

Der jetzt erteilte Auftrag ist der vorläufige Höhepunkt der engen Zusammenarbeit zwischen Rolls-Royce und Iarnród Éireann Irish Rail: Seit vielen Jahren treiben insgesamt 234 MTU-Powerpacks die Class-22000-Züge an, erklärt das Unternehmen. Im Jahr 2018 vereinbarten die Partner, MTU-Powerpacks mit neuen Getrieben zu modernisieren, um so eine Kraftstoffersparnis von fast 20 Prozent zu erreichen, heißt es weiter. Im gleichen Jahr erklärte Iarnród Éireann Irish Rail seine Absicht, MTU-PowerPacks für die Emissionsnorm EU-Stufe V zu erproben. Diese sollen in einem zweiten Schritt ab 2021 zu Hybrid-PowerPacks umgerüstet werden. Die Erprobung der EU-V-PowerPacks soll im August 2020 starten, danach sollen die insgesamt neun Powerpacks zu Hybrid-Powerpacks umgerüstet und ab Ende 2021 eingesetzt werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Probefahrten wird Iarnród Éireann Irish Rail Optionen prüfen, seine Flotte zu einem späteren Zeitpunkt auf Hybrid-Betrieb umzustellen, heißt es in der Pressemitteilung.