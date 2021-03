Rolls-Royce in Friedrichshafen erhält Zertifikat für Antriebssystem

Anerkannt sauber: Rolls-Royce hat das EPA-Tier-4-Zertifikat für MTU-Schiffsantriebssysteme erhalten. Rolls-Royce hat die EPA-Tier-4-Zertifizierung für seine MTU-Antriebssysteme auf Basis der 16-Zylinder-Diesel-Motoren der Baureihe 4000 M65L erhalten. „Damit haben wir mit unseren Motoren für Yachten und kommerzielle Schiffe die Königsklasse der Emissionsvorschriften erreicht. Ich freue mich, dass wir unseren Kunden ab sofort diese sauberen und starken Antriebspakete anbieten können “, freut sich die Leiterin des Marine-Geschäfts beim Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems Denise Kurtulus. Die amerikanischen EPA-Tier-4-Regularien gelten als strengste Abgasnorm für die Schifffahrt, die vom Antriebssystem über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg sehr geringe Partikel- und Stickoxid-Emissionen verlangen, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Rolls-Royce arbeitet an der EPA-Tier-4-Zulassung weiterer Zylindervarianten des Antriebssystems der MTU-Baureihe 4000 und bringt diese nach und nach auf den Markt. Bereits seit 2018 bietet Rolls-Royce die Antriebssysteme der Motorenbaureihe 4000 mit dem internationalen IMO-III-Zertifikat an, das den Betrieb auch in besonderen Emissionsüberwachungsgebieten ermöglicht.