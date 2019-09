Alexandra Kuebler, Personalleiterin beim Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce, hat dem frisch gebackenen Boxweltmeister Anatoli Muratov zum Titel gratuliert. Muratov hatte am Samstag vor heimischen Publikum in Friedrichshafen den Inter-Continental-Titel der WBA im Mittelgewicht durch einen K.O. in der dritten Runde gegen Ilias Essaoudi geholt.

„Alle Rolls-Royce Mitarbeiter hier in Friedrichshafen haben mit Ihnen mitgefiebert“, berichtete Kuebler, die den Kampf in der Halle verfolgte. „Mit Ihrer außergewöhnlichen sportlichen Leistung sind Sie ein Vorbild für uns und wir freuen uns sehr, Sie als Kollegen bei uns zu wissen.“ RRPS hat den Boxer in den Wochen vor dem Kampf aktiv unterstützt, teilt das Unternehmen mit.