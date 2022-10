Rolls-Royce erweitert sein Ausbildungsangebot in Friedrichshafen

Wer an einer Ausbildung oder an einem dualen Studium bei Rolls-Royce interessiert ist, kann sich auf der Unternehmenswebsite www.mtu-solutions.com über die verschiedenen Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren. Der Azubi-Instagram-Kanal RRPS_Ausbildung verschafft erste Eindrücke von der Ausbildung bei Rolls-Royce Power Systems.

Rolls-Royce Power Systems erweitert zum Jahr 2023 sein Ausbildungsangebot in Friedrichshafen und bietet insgesamt 100 Ausbildungs- und duale Studienplätze an. Mit dieser Initiative will die Firma den Fachkräftemangel begegnen. Besonders technische Absolventen seien gefragt, teilt die Firma mit. 30 Plätze sind aktuell noch frei.

Vor allem in technischen Berufen ist der Bedarf angesichts einer positiven Auftragslage enorm gestiegen, teilt das Unternehmen in einem Presseschreiben mit. Weil aber gut ausgebildete Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt schwer zu finden sind, trete die Firma nun selbst mit ihrer Initiative dem Fachkräftemangel entgegen. 70 Bewerber und Bewerberinnen haben bereits einen Vertrag unterschrieben. „Auf 30 offene Plätze, vor allem im elektrotechnischen Bereich, können Interessierte sich noch bewerben“, sagt Martin Stocker, Leiter der Ausbildung bei Rolls-Royce Power Systems.

Dieselmotorenhersteller im Wandel

Elektrotechnik, Elektronik, Informations-Technologie und Embedded Systems seien Beispiele dafür, wie sich das Unternehmen vom Dieselmotorenhersteller zum Anbieter integrierter Gesamtlösungen der Marke MTU wandelt. Sie sollen in Zukunft nachhaltig, umweltschonend und klimafreundlich sein. „Dazu brauchen wir Fachkräfte mit zum Teil anderen Qualifikationen als bisher“, erklärt Martin Stocker. Das Unternehmen bietet beispielsweise dezentrale Energielösungen wie Microgrids, die erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik mit containergroßen Batteriespeichern und klassischer Energieerzeugung kombinieren.

Als weitere Beispiele nennt Stocker, dass zum Beispiel Verbrennungsmotoren derzeit für den Betrieb mit synthetischen, klimafreundlichen Kraftstoffen entwickelt werden. Oder das Unternehmen sich mit Elektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff und wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen befasst. All das zeuge von der nächsten Stufe der Energiewende und der Transformation des Unternehmens.

Neuer Studiengang Embedded Systems

In diesem Jahr haben 71 junge Menschen Anfang September ihre Ausbildung am Standort Friedrichshafen begonnen. Die jungen Menschen starteten in zwölf verschiedenen Ausbildungsberufen und sechs dualen Studiengängen in elf Studienrichtungen. Darunter war neben klassischen Ausbildungsberufen und Studiengängen wie Industriemechaniker, Mechatroniker oder Maschinenbauer auch erstmals der Studiengang Embedded Systems. Dieser vereint Inhalte aus der Informationstechnik und der Elektrotechnik und befähigt die Studenten, anspruchsvolle Software zu entwickeln.

„Im Mittelpunkt unserer Entwicklung stehen nicht mehr nur Motoren, sondern komplexe Antriebs- und Energiesysteme, für die es ein breites, auch elektrotechnisches Wissen benötigt“, so Stocker. „Ich setze auf die Jugend“, unterstrich zur Begrüßung auch Personalleiterin Thelse Godewerth und betonte, wie wichtig es ihr sei, die neuen Auszubildenden auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen nach dem Ende ihres Studiums oder ihrer Ausbildung zukunftssichere Arbeitsplätze anzubieten.