Rolls-Royce erweitert mtu-Werk in den USA

Rolls-Royce erweitert das mtu-Produktionswerk Aiken, Graniteville, im US-Bundesstaat South Carolina um ein neues Regionalzentrum für Remanufacturing und Überholung und investiert dafür rund 17,4 Millionen US-Dollar. Das teilt das Friedrichshafener Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Das geplante Erweiterungsprojekt mit einer Fläche von 10 000 Quadratmetern soll mit maßgeschneiderten Remanufacturing- und Overhaul-Angeboten die wachsende Kundennachfrage nach aufgearbeiteten Motoren erfüllen. Außerdem werden etwa 20 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Bau des neuen Zentrums soll noch in diesem Jahr beginnen, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2023 geplant.

Das neue Reman- und Overhaul-Zentrum neben der bestehenden Motorenproduktion des mtu-Werks in Aiken wird die derzeit ausgelagerten Werkstatt- und Lageraktivitäten übernehmen und sie erweitern. Vorgesehen sind die die Aufarbeitung von mtu-Motoren und -Komponenten der Baureihen 2000 und 4000, die Überholung von mtu-Motoren sowie interne und externe Nacharbeiten zur Unterstützung von Kunden und Händlern bei der Feinabstimmung von Motoren.

Remanufacturing bietet Kunden laut Mitteilung die Möglichkeit, ihre Motoren kostengünstig in einen neuwertigen Zustand zu versetzen und so die Investitions-, Wartungs- und Betriebskosten zu senken. Dabei werden gebrauchte Motoren und Baugruppen vollständig zerlegt, gereinigt und inspiziert, aufgearbeitet oder bei Bedarf durch Neuteile ersetzt. Des Weiteren sei laut Mitteilung geplant, die Kapazitäten zu erweitern, um nachhaltige Lösungen des Unternehmens zu unterstützen, wie zum Beispiel Batteriecontainer, zusammen mit Erdgasmotoren und -systemen.

„Unsere Investition in Aufarbeitungs- und Überholungslösungen steht auch im Einklang mit unseren Initiativen für umweltfreundlichere Lösungen“, sagt Steve Blaszczak, Senior Manager Remanufacturing and Overhaul in den USA. „Durch die Aufarbeitung und Überholung von Motoren können wir deren Lebensdauer verlängern und sie gleichzeitig auf die neuesten Emissionsstandards bringen. Davon profitieren nicht nur unsere Kunden, sondern auch die Umwelt.“