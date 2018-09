Rolls-Royce begrüßt in Friedrichshafen 74 Azubis

104 junge Menschen starten weltweit bei Rolls-Royce Power Systems in die Berufsausbildung, davon 74 in Friedrichshafen. Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit.

„Wir freuen uns auf die vielen Azubis und dualen Studenten, für die jetzt ein spannender und neuer Lebensabschnitt beginnt. Wir bieten moderne Ausbildungsberufe, indem wir unsere Ausbildungsinhalte stetig an die Produktanforderungen der Kunden anpassen. Seit bald 100 Jahren vermitteln wir nun in der Berufsausbildung jungen Menschen fundiertes Fachwissen“, wird Marcus A. Wassenberg, Personalvorstand bei Rolls-Royce Power Systems in der Mitteilung zitiert.

Das Ausbildungsangebot von Rolls-Royce Power Systems erstreckt sich derzeit über elf gewerbliche und kaufmännische Berufe. Daneben bietet das Unternehmen vier duale Studiengänge in den Bereichen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik und BWL-Industrie an. Mit dem Wandel hin zu mehr Digitalisierung und Elektrifizierung nimmt der Hersteller von Antriebs- und Energielösungen neue Berufsfelder in die Ausbildung auf: Ab dem kommenden Jahr ergänzen acht zusätzliche Ausbildungs- und Studienplätze für Informatikspezialisten das Angebot. „Wir wollen die qualifizierten Fachkräfte, die wir künftig brauchen, selber ausbilden. Daher bieten wir unseren Azubis ein attraktives und agiles Lernumfeld mit verantwortungsvollen Aufgaben sowie interessanten Zukunftsperspektiven", sagt Patrick Müller, Personalleiter für Power Systems in Deutschland. „In einer von Fachkräftemangel geprägten Zeit ist die Ausbildung von Nachwuchs das richtige Zeichen für die Zukunft des Unternehmens. Deshalb steht der Betriebsrat hinter der Erhöhung der Ausbildungsplätze in diesem Jahr und freut sich, dass das Unternehmen im nächsten Jahr eine weitere Erhöhung mitgegangen ist“, sagt Betriebsratsvorsitzender Thomas Bittelmeyer.

Unter den 74 jungen Männern und Frauen, die am 3. September in Friedrichshafen ihre Ausbildung begonnen haben, sind auch zwei Flüchtlinge, die nach einer siebenmonatigen Berufseinstiegsqualifizierung eine Lehrstelle erhalten haben. Die größte Gruppe sind mit 20 Auszubildenden die Industriemechaniker, gefolgt von zehn Mechatronikern und sechs Elektronikern für Automatisierungstechnik. 18 Studenten nehmen am 1. Oktober ihr duales Studium bei Rolls-Royce Power Systems auf. Hier haben die Maschinenbauer mit neun Studienplätzen die Nase vorn, gefolgt von vier Elektrotechnikern.