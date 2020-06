Am Sonntag zur Mittagszeit hat ein 35-jähriger Autofahrer eine 53-jährige Kleinkraftradfahrerin übersehen und einen Unfall verursacht. Beim Einfahren von der Manzeller Straße in den dortigen Kreisverkehr übersah er laut Polizeibericht die aus Richtung Spaltenstein kommende und bereits im Kreisel befindliche Rollerfahrerin. Nachdem er den Roller im Heckbereich touchierte, kam die Frau zu Fall und zog sich eine Schürfwunde zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.