Leicht verletzt worden ist der der 17-jährige Fahrer eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Hans-Böckler-Straße. Das berichtet die Polizei. Eine 52-jährige Autofahrerin wollte vom Bonhoefferweg in die Hans-Böckler-Straße einfahren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Bei der folgenden Kollision stürzte der Jugendliche und verletzte sich leicht am Fuß. Er wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 800 Euro.