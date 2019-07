Ein 57-jähriger Motorrollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.30 Uhr am Maybachplatz schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war auf der Colsmanstraße in Richtung Maybachstraße unterwegs und wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er, dass ein links fahrender Wagen wegen einer roten Ampel abbremste, und streifte mit seinem Roller die rechte Seite des Wagens. Hierdurch kam der 57-Jährige zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.