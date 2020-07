Ein 40-jähriger Motorrollerfahrer hat sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße leicht verletzt. Der Mann wollte von der Rheinstraße kommend in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei einen bereits im Kreisel befindlichen Motorroller. Als er das erkannte, leitete er eine Vollbremsung ein und kam dadurch zu Fall. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision mit dem anderen Roller kam es nicht. Am Zweirad des 40-Jährigen entstand Sachschaden von etwa 300 Euro.