Eine 88-jährige Frau stellte am Mittwochnachmittag an der Uferpromenade in der Karlstraße ihren Rollator ab, um sich die Auslagen eines Geschäftes anzusehen. Da sie vergessen hatte, die Feststellbremse zu betätigen, rollte die Gehhilfe auf Höhe des Liegeplatzes 1 ins Wasser. Beamten der Wasserschutzpolizei gelang es später, den Rollator wieder aus dem Wasser zu bergen, so dass die Frau ihren Weg fortsetzen konnte.