Rockstars der Klassik geben intimes Hauskonzert im GZH

Das im New Yorker Stadtteil Brooklyn ansässige Kammerorchester „The Knights“ bringt mit seinen ausgefallenen, bunten Programmen frischen Wind in die Klassik-Szene. So spannte sich der musikalische Bogen bei ihrem Auftritt in Friedrichshafen vom französischen und italienischen Barock über Gospelsongs sowie jüdische und armenische Klänge bis hin zu neuer iranischer Musik.

„Die Ritter“, so die deutsche Übersetzung, sind Komponisten, Arrangeure, Singer-Song-Writer und Improvisationskünstler, die sich um die beiden musikalischen Leiter Eric und Colin Jacobsen versammelt haben. Sie spielen noch nicht im Frack, meist ohne Dirigent, sind alles gleichberechtigte Partner und füllen auf ihrer derzeitigen Tournee die großen Konzertsäle in Berlin oder Wien. Die Elbphilharmonie in Hamburg war sogar an zwei Tagen ausverkauft. Im kleinen Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses gab es ein intimes „Hauskonzert“ mit großer Nähe zu den Musikern das mit einem stürmischen, im Stehen gespendeten Schlussapplaus der überwältigten Zuhörer endete.

Mit zwei Werken französischer Barockkomponisten wurde der Abend eröffnet. Im „Le Cahos“ von Jean Féry Rebel und Jen-Phillipe Rameaus „Zoroastre“ Ouvertüre bewunderte man den Mut, harte Dissonanzen kräftig auszuspielen, die präzise Technik, die Echodynamik in barocker Stilistik. Zwischen diesen beiden Werken dirigierte Eric Jacobsen „In Spe“ des 1935 geborenen estnischen Komponisten Arvo Pärt. Ursprünglich ein „Kyrie“ als vierstimmiger Chorsatz, entstand die zu hörende Fassung für Bläserquintett und Streicher im Jahr 2010. In schwebenden, ruhigen Bewegungen, zarten Liegetönen, zurück genommenen Soli entstand die geforderte, tief berührende meditative Grundstimmung.

Ein kleines Vivaldi-Festival gab es mit dem Mandolinenvirtuosen Avi Avital. In der Bearbeitung des Gitarrenkonzerts D-Dur und des originalen Mandolinenkonzerts C-Dur glänzte der sympathische Solist mit überschäumender Energie und Lebensfreude in den jeweiligen Ecksätzen. Mit feurigen Tremoli, schnellsten Läufen setzt er sich mit seinem kleinen Instrument gegen das einfühlsam begleitende Streichorchester durch. Traumhaft schön die Soli, im dreifachen Piano, mit feiner Unterstützung von Cello und Cembalo in den Mittelsätzen. Auch beim zweiten Auftritt nach der Pause in „Nigun“ von Ernest Bloch bewunderte man die Intensität im improvisatorischen Gesang der frommen Juden.

Nach stimmig arrangierten Volksliedern aus Armenien in großer Orchesterbesetzung gestaltete Dirigent Eric Jacobsen ein Werk seines Bruders Colin, ansonsten Konzertmeister, mit vollem Körpereinsatz. Mit harten Trommeln, sich ständig steigernden Aufschwüngen der Streicher und Bläser entstand das berauschende Bild auf einem persischen Markt „Ascending Bird“. Beim meistgespielten Gospelsong „I’ll Fly Away“, zunächst von zwei Geigerinnen am Bühnenrand gesungen, ging der Refrain vom Orchester auf das Publikum über und verschwand ganz leise.

Nach der rauschhaften Zugabe mit wilden Improvisationen von Avi Avital und „The Knights“ folgte der Auszug aus dem Saal, fast wie nach einem Rockkonzert.