Rock the Beach: Borger/Sude gewinnen den Auftakt der neuen Serie

Die Zuschauer und Spieler haben am Wochenende in Stuttgart einen erfolgreichen Auftakt der neuen nationalen Beachvolleyball-Serie Rock the Beach erlebt. Eingebettet in das Kessel Festival kennzeichneten mit perfektes Beachwetter und eine begeisterten Stimmung im Reitstadion an den Cannstatter Wasen die Premiere. Die ersten Titel der neuen Serie sicherten Karla Borger und die Friedrichshafenerin Julia Sude (DJK TuSA 06 Düsseldorf) und das Interimsduo Paul Becker/Jonas Sagstetter (United Volleys Frankfurt/Beach4U).

Nächster Tourstopp ist auf der Ostseeinsel Fehmarn

Für alle Mannschaften ging es um 10 000 Euro Preisgeld und wichtige Ranglistenpunkte für die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften. Der nächste Tourstopp von Rock the Beach ist zwei Wochen später auf der Ostseeinsel Fehmarn (08. bis 10. Juli).