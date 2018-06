Varietekünstler Roberto Keller hat in den vergangenen Tagen für große Freude in den Seniorenzentren der Bruderhausdiakonie, dem Gustav-Werner-Stift und dem Wilhelm-Maybach-Stift in Friedrichshafen, gesorgt. Als „Roberta“ sang er in den beiden Häusern zur Freude der Bewohner Schlager der 50er- und 60er-Jahre.

In ihrem schwingenden Kleid mit Petticoat, ganz in der Mode der Marylin Monroe, entführte „Roberta“ die Zuschauer in einer humorvollen und musikalischen Revue in die Zeit des Deutschen Wirtschaftswunders, wie die Bruderhausdiakonie mitteilt. Keck und fesch präsentierte „Roberta“ die schönsten Schlager. Die Bewohner hatten sichtlich Freude an dem unterhaltsamen Nachmittag und stimmten in die bekannten und vertrauten Lieder ein.

Gerade auch bei Menschen mit Demenz sprechen alte Schlager Erinnerungen an, oft sind die Texte alter Lieder noch präsent, die Melodien tief verankert und regen zum Mitsingen an, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sehr schön sei auch gewesen, dass der Künstler immer wieder durch die Reihen ging und Kontakt mit den Zuschauern aufnahm.