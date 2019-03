Robert Schad stellt Skulpturen in Friedrichshafen auf

Friedrichshafen ist um zwei Kunstwerke im öffentlichen Raum reicher: Am Freitag wurden vor dem Stadtbahnhof und vor dem Eingang des Graf-Zeppelin-Hauses zwei große Stahlskulpturen von Robert Schad aufgestellt. Sie sind Teil des Skulpturenprojekts, mit dem der aus Ravensburg stammende Künstler fünf Landkreise in Oberschwaben und am Bodensee verbindet – mit 60 Skulpturen an 40 Orten in fünf Landkreisen.

„Mir geht es bei diesem Projekt nicht nur um eine Ausstellung meiner Skulpturen“, sagt Robert Schad, während er unter Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen und der Städtischen Baubetriebe Hand an den Aufbau seiner dreiteiligen Skulptur „GOBERD“ auf dem Vorplatz des Stadtbahnhofs legt. „Ich möchte dem Betrachter über diese Skulpturen Oberschwaben zeigen“, fährt er fort. Oberschwaben zeigen – den Einheimischen, die Oberschwaben ohnehin dauernd vor Augen haben? Eben das. Denn womit man vertraut ist, dagegen stumpft man auch ab und nimmt es nicht mehr wahr. Das will Robert Schad mit seinen Skulpturen ändern. „Denn plötzlich steht an den bekannten Orten etwas, das die Leute nicht kennen. Daraus entsteht eine neue Sicht auf die Dinge.“

Diese neue Sicht erklärt auch, warum es sich beim Skulpturenprojekt nur um eine temporäre Installation handelt, die Ende November dieses Jahres wieder abgebaut wird: Wenn Schads Skulpturen auf Dauer Teil der Landschaften wären, würden sie auch wieder Teil des Gewohnten. Mal davon abgesehen, dass es kaum gelungen wäre, eine solche Vielzahl von Kommunen zum Kauf der Skulpturen zu bewegen. Seit Juni 2018 beschäftigt sich Schad mit den Vorbereitungen dieses Projekt – wobei es viel Zeit in Anspruch nahm, die einzelnen Gemeindeverwaltungen zu überzeugen. „Letztlich haben aber nur zwei Orte abgesagt: Scheer und Argenbühl“, sagt Schad. Und Friedrichshafen? „Darüber kann ich nichts Schlechtes sagen“, meint Schad und wendet sich der fünfeinhalb Tonnen schweren Skulptur zu, deren drittes und letztes Teil mit einem Kranwagen angehoben wird, um mit den beiden anderen verschweißt zu werden, die auf dem Rasen schon installiert sind. „Es ist nicht leicht, diese schweren Gewichte so aufeinander zu setzen, dass sie in der Flucht weiterlaufen“, sagt Schad.

Schads Skulpturen sind im Grunde in den Raum gebrachte Linien, die immer neue Richtungen nehmen. Aber nicht in der Art von Diether F. Domes, an den man in Friedrichshafen und Umgebung bei solchen Umschreibungen zuerst denkt. Schad versteht seine Skulpturen als eine Abfolge von fortgesetzten Bewegungsabläufen, die im Raum festgehalten werden. Diese starren Objekte scheinen merkwürdig lebendig zu sein. „Man hat den Eindruck, es gibt latente Bewegungen in der Skulptur, und immer, wenn man gerade hinsieht, hält sie inne“, sagt der Künstler. „Wenn man dann den Blick abwendet, nimmt sie wieder eine andere Form an.“

Kein Endzustand

Teilt man dieses Empfinden Schads, bedeutet dies, dass seine Skulpturen keinen Endzustand kennen. Sie sind nicht nur optisch durchlässig – und auf diese Weise nicht wie die vormoderne Kunst als fixes „Statement“ in die Umwelt gesetzt –, sondern sie sind Veränderungsprozesse. Eben dadurch werden sie Teil einer sich dauernd verändernden Welt. Nichts ist statisch; auch nicht die Skulpturen, in denen die Spannung von Gegensätzen herrscht: „Das Spiel zwischen der optischen Leichtigkeit der Skulpturen und ihrer physischen Schwere ist wichtig“, erklärt Robert Schad. Oder der Umstand, dass es sich bei ihnen um kunstruierte Gebilde handelt, die aber trotzdem an einen organisch gewachsenen Baum erinnern.

Skulpturen zu schaffen, die sich abkapseln, wäre Schad zu wenig. „Mir ist wichtig, dass eine Skulptur über sich hinausweist. Dass der Stahl etwas von Musik erzählt, von Tanz. Er soll Bereiche anschneiden, die etwas mit der menschlichen Existenz zu tun haben“, fasst er zusammen. Seine Skulpturen verweisen, natürlich, auch auf ihn selbst, denn in ihnen ist buchstäblich seiner Handschrift enthalten, bezeichnet Schad diese tonnenschweren Gebilde doch auch als „Zeichnungen im Raum“. So gesehen, ist die Verwendung von Stahl bei Robert Schad eine Tarnung, wie Johannes Odenthal einmal schrieb. Eine Tarnung für Bewegung, Veränderung und Entwicklung. So, wie sich die Wahrnehmung der Orte, an denen sie platziert sind, mit ihrer Hilfe verändern könnte. Darunter auch in Tettnang, Kressbronn, Meersburg und Achberg. Dort werden in diesen Tagen ebenfalls Skulpturen Schads aufgestellt.