Rivalisierende Clans schlägern sich in der Innenstadt von Singen

Zwischen zwei rivalisierenden Gruppen hat es am Dienstagabend in Singen eine heftige Auseinandersetzung gegeben. Wie die Polizei berichtet, hat sich eine Schlägerei in der Innenstadt von Dienstagnachmittag bis Dienstagabend hingezogen. Gegen 16:30 Uhr seien bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen, dass sich etwa 20 bis 30 Jugendliche in mehreren Straßen in der Hegaustraße schlägern würden.

Mehrere sofort eingesetzte Polizeistreifen hätten die Schlägerei wie beschrieben vorgefunden. Allerdings hätten sich die Jugendlichen beim Eintreffen der Polizei teilweise in die angrenzenden Straßen verteilt, wo die Auseinandersetzung zunächst weiter ging.

Polizei geht von zwei verfeindeten Familienclans aus

Die Polizei konnte die Lage mit weiteren Einsatzkräften aber beruhigen und Beteiligte teils vorläufig festnehmen. Dazu setzten die Einsatzkräfte auch zum Teil Pfefferspray ein. Bei der Auseinandersetzung seien unter den Beteiligten mehrere Personen verletzt worden, sodass auch Rettungskräfte hinzugezogen werden mussten und die etwa zehn verletzten Personen versorgten.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen – es könnte sich laut Polizei um eine Auseinandersetzung zweier verfeindeter Familienclans handeln – und den daran Beteiligten dauern an. In Singen hatte es schon früher Auseinandersetzungen zwischen zwei Familienclans gegeben. Am Dienstagabend hat die Polizei die Innenstadt Singen mit einem hohem Aufgebot im Blick behalten, um einer möglichen weiteren Auseinandersetzung zwischen den beiden rivalisierenden Gruppen vorzubeugen.