Ritter, Weltraumabenteurer und ein Zeppelin sind im Medienhaus zu Gast

Das Medienhaus am See bietet im April wieder einige Kinderveranstaltungen an. Zum Welttag des Buches am 23. April gibt es zudem eine besondere Vorlesestunde mit dem Ersten Bürgermeister Fabian Müller im Kiesel. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltungen sind ohne Begleitung, sofern nicht anders angekündigt. Die Vorlesestunden dauern 30 Minuten. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 07541/203-535 00 oder persönlich an der Info im EG des Medienhaus am See erforderlich.

Am Samstag, 9. April, ließt Iris Leber um 11 Uhr „Ritter & Piraten auf wilden Kaperfahrten“. Der listige Ritter Roastbeef und sein lustiger Esel Remoulade gewinnen ihr erstes Reitturnier, während die gefürchtete Piratin Piranha einen Schatz sucht und ein grünes Monster findet. Bei diesen lustigen Abenteuergeschichten findet sicher jedes Kind seine Lieblingsheldin oder -helden. Für Kinder ab vier Jahren.

Hans-Dieter Beller liest am Samstag, 16. April, um 11 Uhr „Die Olchis -Weltraumabenteuer“. Auch über der Müllkippe leuchten nachts die Sterne und wecken in den Olchis den Wunsch, in den Weltraum zu fliegen. Mit Professor Brauseweins Raumschiff gehen Olchi-Opa und die Olchi-Kinder auf große Fahrt Richtung Mond. Doch irgendwann streikt die Technik und der Opa ist plötzlich weg. Für Kinder ab vier Jahren.

Am Mittwoch, 20. April, liest Eva Karnetzky um 15 Uhr „Der Ritter, der nicht kämpfen wollte“. Der junge Ritter Leo ist etwas anders: „Er war von sanftem, ruhigem Wesen, und was er liebte, war das Lesen.“ Doch seine Eltern wollen, dass er einen Drachen zähmt oder gegen ihn kämpft. Ob er das kann? Für Kinder ab vier Jahren.

Erster Bürgermeister Fabian Müller liest am Welttag des Buches am Samstag, 23. April, um 11 Uhr aus „Mit dem Zeppelin nach New York – Die wahre Geschichte des Kabinenjungen Werner Franz“ im Kiesel. Für Kinder ab sieben Jahren mit Begleitung.

Mit Jutta Kubalczyk geht es am Mittwoch, 27. April, um 16 Uhr um „Geschichten vom kleinen Rabe Socke“. Alle Kinder kennen den frechen Rabe Socke. Vielleicht hören sie eine neue Geschichte von ihm? Oder eine zum Frühling? Für Kinder ab vier Jahren.

Uwe Barkmann liest am Samstag, 30. April, um 11 Uhr „Die kleine Maus und die Beeren für den Bären“. Als Maus Millie hört, wie Bärs Magen knurrt, möchte sie ihrem Freund noch ein paar Vorräte für seinen Winterschlaf besorgen. Aber für die kleine Maus ist es eine große Herausforderung, drei Brombeeren zu Bärs Höhle zu transportieren. Für Kinder ab vier Jahren.