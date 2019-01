Ringtreffen: Verkehr soll nicht zu närrisch werden

Wenn sich die Narren am kommenden Wochenende in Friedrichshafen treffen, wird in der Stadt einiges los sein – schließlich rechnet die Narrenzunft Seegockel mit 40.000 Besuchern beim Ringtreffen. Damit die Narren in Ruhe feiern können, werden an dem Wochenende einige Straßen gesperrt. Um den Gästen eine entspannte Anfahrt nach Friedrichshafen und wieder zurück zu bieten, fahren die Busse im Stadtverkehr und die Bodensee-Oberschwaben-Bahn nach einem Sonderfahrplan.

Gesperrte Straßen

Der Narrenbaum wird am Freitag, 1. Februar, auf dem Adenauerplatz aufgestellt. Deshalb sind die Umzugsstrecke und die Zufahrten zur Karlstraße von der Schanzstraße, der Friedrichstraße und der Unterführung beim Zeppelin-Museum von 16 bis 17.45 Uhr gesperrt. Der Narrenumzug beginnt auf Höhe des Gondelhafens und führt über die Karlstraße zum Adenauerplatz. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Weiter geht es dann mit den närrischen Treiben in der Innenstadt und entlang der Uferpromenade mit dem Kinderumzug am Samstag, 2. Februar, von 14 bis 15 Uhr. Der Umzug führt von der Karlstraße (Höhe RavensBuch) über den Buchhornplatz, die Friedrichstraße, die Schanzstraße und endet auf der Uferpromenade. Aus diesem Grund sind die Zufahrten zur Innenstadt von 13 bis voraussichtlich 15.30 Uhr gesperrt.

Beim Großen Narrensprung am Sonntag, 3. Februar, springen die Narren ab 12.30 bis voraussichtlich 17 Uhr durch die Stadt. Bereits ab 11.30 Uhr bis zirka 30 Minuten nach Umzugsende (17.30 Uhr) ist der Umzugsweg gesperrt. Der Narrensprung führt über die Friedrichstraße, die Riedleparkstraße, die Eugenstraße und die Friedrichstraße. Der Umzug endet auf Höhe des Zeppelin-Denkmals. Auf die Sperrung und die empfohlenen Umleitungen wird weiträumig hingewiesen.

Zum Abbau der Festzelte auf der Uferpromenade ist diese am Montag, 4. Februar, von 8 bis 18 Uhr vom Graf-Zeppelin-Haus bis zum Gasthaus „Spitalkeller“ gesperrt.

Der Busverkehr

Die silberfarbenen Busse im Stadtverkehr verkehren zum Ringtreffen nach einem Sonderfahrplan, teilt der Stadtverkehr Friedrichshafen in einer Pressemitteilung mit. Die Tageslinien fahren bis in die Nacht: Am Freitag sind die Busse bis Mitternacht und am Samstag bis 2 Uhr nachts unterwegs. Am Sonntag fahren die Silberpfeile von 10 bis 20 Uhr im Stunden-Takt. Ab 20 Uhr fahren die Abendlinien bis Mitternacht. Bei den Zusatzfahrten gelten die Taktminuten wie an Samstagen.

Während des Ringtreffens verkehren die silbernen Stadtbusse nach Sonderfahrplan. Durch das erweiterte Angebot des Stadtverkehrs sind die Abendlinien am Freitag und Samstag (1./2. Februar) nicht im Einsatz. Der Stadtverkehr empfiehlt für die Fahrt zum Fest den Kauf einer Tageskarte. Die Häfler Tageskarte kostet 2,60 Euro für Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren, 4,40 Euro für Erwachsene und sieben Euro für Familien mit bis zu zwei Erwachsenen und drei Kindern. Sie berechtigt zu beliebig vielen Busfahrten im Friedrichshafener Stadtgebiet am jeweiligen Lösungstag. Für Gruppen von bis zu fünf gemeinsam reisenden Personen ist die bodo-Tageskarte für 9,90 Euro das richtige Ticket, heißt es in der Mitteilung. Damit kann man mit Bus und Zug in bis zu drei Tarifzonen – beispielsweise von Markdorf nach Friedrichshafen und zurück – fahren.

Der Bahnverkehr

Die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) erweitert für das Ringtreffen ihr Fahrplan- und Tarifangebot im Regionalbusverkehr. Das teilt die RAB in einer Pressemitteilung mit. So verkehren zum bestehenden Fahrplanangebot zusätzliche Sonderbusse in Richtung Tettnang und Meersburg. Am Samstag, 2. Februar, werden Zusatzfahrten zwischen 23 und 3 Uhr ab Friedrichshafen Stadt bis nach Meersburg Fähre angeboten. Zur Erweiterung der Kapazitäten werden mehrere Gelenkbusse eingesetzt. Am Sonntag, 3. Februar, werden auf der Montfortlinie 7586 aus Tettnang zwischen 12 und 14 Uhr zusätzliche Verstärkerfahrzeuge eingesetzt. Die Seelinie 7395 profitiert von einem zusätzlichen Verstärkerkurs ab Immenstaad Kirche um 12.29 Uhr nach Friedrichshafen.

Auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn bietet zum Ringtreffen zusätzliche Fahrten bis in die Nacht an. Die Bahnen fahren am Freitag, 1. Februar, stündlich von 20.04 bis 23.04 Uhr ab Friedrichshafen Hafen und um 20.09 Uhr, 21.10 Uhr, 22.10 Uhr und 23.10 Uhr ab Friedrichshafen Stadtbahnhof ab. Das teilt der Betreiber in einer Pressemitteilung mit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2./3. Februar, fährt die Geißbockbahn noch länger: Zusätzlich zum normalen Verkehr geht es ebenfalls im Stundentakt von 20.04 bis 1.04 Uhr ab Friedrichshafen Hafen, von 20.10 bis 1.10 Uhr ab Friedrichshafen Stadtbahnhof. Auch in der Gegenrichtung verkehren die Züge: ab Aulendorf am 1. Februar von 20.06 bis 23.08 Uhr, in der Nacht vom 2./3. Februar von 20.08 bis 1.08 Uhr. Die Bahn soll auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und Lindau ihre Kapazitäten erhöhen. Auf der Strecke werden größere Wagen als sonst eingesetzt. Das teilt Zunftmeister Oliver Venus auf Nachfrage mit.

Parken beim Ringtreffen

Einschränkungen wird es bei einigen Parkhäusern geben. Am Freitag, 1. Februar, ist das Parkhaus am Graf-Zeppelin-Haus geschlossen. Am Sonntag, 3. Februar, wird es zwischen 11.30 und 17.30 Uhr folgende Einschränkungen geben: In den Parkhäusern Metzquartier, Stadtbahnhof und Seestatt sind Ein- und Ausfahrten in diesem Zeitraum nicht möglich. Das Parkhaus „Altstadt“ (751 Stellplätze) steht den Benutzern dagegen ganztägig zur Verfügung, teilt das Stadtwerk am See mit. Das Parkhaus „Am See“ ist nach dem Brand weiterhin gesperrt. Deshalb empfiehlt das Stadtwerk auf Bus (Haltestelle Hafenbahnhof) oder Bahn (Stadtbahnhof, Hafenbahnhof) auszuweichen. Bus-Fahrgäste sollten beachten, dass infolge des Umzugs nicht alle Haltestellen im Innenstadtbereich angefahren werden können. Weitere kostenlose Parkmöglichkeiten wird es auf den beiden Parkplätzen des Werks 1 von MTU geben.

