Ringtreffen macht aus Friedrichshafen ein Narrendorf

50 Jahre ist es kommendes Jahr her, dass sich 23 Zünfte aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz in Friedrichshafen zum Internationalen Narrenring zusammenfanden, der später in Alemannischer Narrenring (ANR) umbenannt wurde. Aus diesem Grund wird 2019 das Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings in Friedrichshafen stattfinden.

Vom 1. bis 3. Februar 2019 verwandeln sich die Uferpromenade und der Uferpark in ein großes Festareal, das wie das Seehasenfest im Winter daherkommt. Oliver Venus, Zunftmeister der Seegockel, hat die Pläne des Ringtreffens in der Hauptversammlung der Zunft am Dienstag vorgestellt und an die Geschichte des Rings erinnert.

Beantragt hatten die Seegockel die Ausrichtung des Narrenrings bereits vor einigen Jahren. Im Konvent des ANR fiel die Entscheidung für die Stadt recht zügig, immerhin ist Friedrichshafen Gründungsstadt des ANR und die Ringtreffen zum zehnjährigen und zu 25-jährigen Bestehen fanden ebenfalls am See statt. Bei einem Ringtreffen geht auch darum, sich der Bevölkerung zu öffnen, soll heißen, beinahe alle Veranstaltungen zu diesem Ringtreffen sind öffentlich und nicht allein den Narren vorbehalten.

Dieser Alemannische Narrenring hat heute als Zusammenschluss von Narrenzünften, -gesellschaften und -gilden des süddeutschen Raums 90 Mitgliedszünfte aus Deutschland, und damit rund 26 000 Mitglieder. Davon sind 16 000 aktive Hästräger. Gegründet wurde der ANR auf maßgebliche Initiative des unlängst verstorbenen Ehrenpräsidenten Albert Brauchle, von Herbert Keller und Werner Hiestand. Das erste Treffen dazu fand am 4. Januar 1969 im Hotel Maier in Fischbach statt. Hintergrund war damals, dass viele nach dem Krieg gegründeten Zünfte nicht in die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte aufgenommen wurden.

Diese älteste süddeutsche Narrenvereinigung wurde 1924 gegründet und hat derzeit 68 Mitgliedszünfte. Lange Jahre nach Gründung des ANR brach der Streit aus, welche der Narrenvereinigungen die älteren oder besser „echten“ Rechte einer alemannischen Zunft habe. Mittlerweile ist das Schnee von gestern, es herrscht nicht nur reger Austausch sondern auch Freundschaften und Patenschaften zwischen den Zünften der einen wie der anderen Vereinigung.

Das Ringtreffen dauert drei Tage

Der ANR wurde gegründet, um Umzüge koordinieren zu können, um alle „nicht zur alemannischen Fasnet gehörenden Unsitten zu beseitigen“, wie Oliver Venus es darstellte, und um ein bessere Position gegenüber Ämtern und Behörden bei der Planung von Umzügen und Veranstaltungen zu haben. Altes Brauchtum sollte erhalten werden und für die kommenden Generationen überliefert werden.

Gefeiert wird das Ringtreffen anlässlich des Jubiläums am Wochenende, 1. bis 3. Februar. Dafür gibt es bei der Narrenzunft Seegockel bereits seit zwei Jahren eine Projektgruppe, deren Arbeit sich um die Planung und Vorbereitung dieses Ringtreffens dreht. Jetzt wird es konkret und jetzt werden auch die einzelnen Programmpunkte festgeschrieben. Vier große Zelte und mehrere Bühnen werden im Uferpark stehen. Was da im Februar stattfindet, könnte die winterliche Variante von Seehasenfest und Kulturufer werden. Der Narrenumzug beim Ringtreffen ersetzt nicht den Umzug, der am Fasnetsamstag nach dem Gumpigen in Friedrichshafen stattfindet, darauf wollen die Narren nicht verzichten.

Höhepunkte des Festprogramms

Der Freitag, 1. Februar, wird mit einem Narrenbaumstellen eröffnet, hier ziehen die Narren um 17 Uhr vom Narrendorf im Uferpark zum Adenauerplatz, um dort um 17.30 Uhr den Baum zu stellen. Nach dem Ehrengastempfang für geladene Gäste beginnt der Brauchtumsabend im Uferpark, und im Anschluss eine Partynacht.

Am Samstag beginnt der Tag um 10 Uhr mit einem Narrenmarkt mit Büttel/Narrenelterntreffen auf dem Adenauerplatz, Höhepunkte sind hier die Hexenrauhnacht im Narrendorf am See und die anschließende Party mit der Froschenkapelle.

Sonntags findet nach der Narrenmesse um 10 Uhr der Zunftmeisterempfang, zeitgleich am See der Frühschoppen, und ab 12.30 Uhr der Große Narrensprung in der Häfler Innenstadt statt. Im Anschluss daran klingt das Ringtreffen im Narrendorf am See in den Zelten langsam aus.