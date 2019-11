Ringsgwandl rockt im Bahnhof – Die „Schwäbische“ verlost Karten

„Wuide unterwegs“- Tour: Georg Ringsgwandl tritt am Donnerstag, 21. November, im Bahnhof Fischbach auf. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Der Liedermacher und Ex-Kardiologe, jüngst 71 Jahre geworden, ist seit jeher manisch-depressiv und damit immer ganz gut gefahren, wie er selbst sagt. Bereits 1980 trat er am Bodensee auf – 40 Jahre später ist der bayerische Poet einmal mehr hier. Laut Ankündigung erwartet die Besucher „eine Mischung aus Rock’n’Roll, Funk, Punk und Maiandacht“.

